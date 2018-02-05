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    Почти дно. Цена биткоина снова упала

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    С середины декабря криптовалюты потеряли симпатию инвесторов, а постоянный поток негативных новостей и спекуляции об усилении регулирования усугубили отрицательную динамику.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дешеветь на торгах понедельника, опустившись ниже 7 тысяч долларов на новостях о запрете крупнейших мировых банков покупать криптовалюту с помощью кредитных карт, свидетельствуют данные торгов.

    По данным биржи Bitfinex, одной из крупнейших торговых площадок, оборот которой составляет около 90 тысяч биткоинов в сутки,  криптовалюта снижалась в цене на 15,66% — до 6,9 тысячи долларов.

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    По данным портала CoinMarketCap, биткоин падал на 15,79% — до 7 тысяч долларов. По данным портала Coindesk, который высчитывает среднюю цену биткоина по его стоимости на четырех крупнейших криптобиржах (Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit), виртуальная валюта снижалась в цене на 15,47% — до 6,9 тысячи долларов.

    Озабоченность инвесторов связана с воскресным заявлением банковской группы Lloyds Banking Group, одной из крупнейших в Великобритании, о запрете своим клиентам покупать биткоин и другие криптовалюты по кредитным картам. В пятницу об аналогичных мерах заявили американские банковские гиганты JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.

    "С середины декабря криптовалюты потеряли симпатию инвесторов, а постоянный поток негативных новостей и спекуляции об усилении регулирования усугубили отрицательную динамику, так же как ранее поток положительных новостей помогал биткоину бить рекорды", — прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный стратег Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam).

    Биткоин потерял уже больше половины своей капитализации по сравнению с серединой декабря прошлого года, когда он сумел пробить выше 20 тысяч долларов.

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