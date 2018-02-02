Курс биткоина рухнул

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин дешевеет в пятницу на торгах, опускаясь ниже отметки в 8 тысяч долларов впервые с конца ноября, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, который агрегирует данные с более чем 20 торговых площадок, по состоянию на 14.53 по киевскому времени биткоин падал на 17,65%, до 7,79 тысячи долларов. При этом на бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 12,42%, до 8,29 тысячи долларов, на OKEx — на 13,2%, до 8,35 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 10,26%, до 8,12 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также обваливаются, причем еще более резко. Ethereum опускался в цене на 32,75%, до 757,98 доллара, Ripple — на 38,06%, до 0,64 доллара, Bitcoin Cash — на 27,5%, до 980 долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 310,87 миллиарда долларов, причем днем ранее показатель составлял почти 511 миллиардов долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 34% от всего рынка криптовалют.

Биткоин потерял уже больше половины своей капитализации по сравнению с серединой декабря прошлого года, когда он сумел пробить выше 20 тысяч долларов. Сейчас на настроения инвесторов влияют новости об ужесточении регулирования рынка криптовалют по всему миру, в особенности в Южной Корее, Китае и США, пишет Прайм.

Опасения у трейдеров вызвали также сообщения о краже рекордных 527 миллионов долларов с японской биржи Coincheck в конце января. Кроме того, в среду популярная социальная сеть Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с "вводящей в заблуждение" рекламой.

"У биткоина проблемы… Динамика цен показывает, что "медведи" четко контролируют ситуацию на рынке, возможны дальнейшие потери, так как аппетит инвесторов размыт нервозностью на фоне регулирования рынка", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика валютного брокера Forextime Ltd.