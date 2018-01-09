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    Кошка против. В США семья неудачно выпустила белку на свободу

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    В США жители городка Коллервиль, штат Теннесси, вылечили больную белку и решили выпустить животное на свободу, но людям помешал их же кот Томас.
    ViralHog

    На видеокадрах видно, что мужчина сажает белку на дерево и тут же рыжий кот неожиданно бросается на нее и хватает зубами. Женщина, снимающая видео, начинает кричать.

    Белку нашел сын мужчины и женщины, когда семья вылечила животное, его решили отпустить. Но кот оказался против.

    Напомним, во время женского марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене на трассу внезапно выбежала белка прямо перед мчащимися спортсменками. Одна из биатлонисток наехала на животное.

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