Известная певица предложила "маркировать" артистов, выступающих в РФ

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Украинских артистов, гастролирующих в России, необходимо особым образом представлять в телеэфирах с соответствующими подписями, предложила заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько.

"Можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: "Я — предатель. Во время войны я поехал/-ла на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)", — заявила Приходько, отвечая на вопросы читателей во время чата в "Главреде".

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По мнению певицы, которая представляла Россию на Евровидении в 2009 году, артистами, которые гастролировали в России, должны заниматься представители власти на высоком уровне.

"Но, возвращаясь к нашим баранам, у тех, кто сейчас управляет страной, в голове еще Советский Союз, потому гастроли в России — это норма. То есть они по-прежнему думают, что есть один большой Советский Союз, потому все ездят из страны в страну", — добавила Приходько.

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Ранее председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко предложил Верховной Раде рассмотреть возможность введения штрафов и уголовной ответственности в отношении исполнителей, которые ездят с гастролями в РФ. Кириленко ранее предлагал на уровне закона взимать "военный сбор" с гастролирующих в РФ артистов. Также он предложил во время демонстрации в телевизионном эфире клипа или концерта таких исполнителей размещать на экране информацию о том, что данный исполнитель гастролирует в "стране-агрессоре".