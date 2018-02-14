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    Экс-министр и "свободовец" схлестнулись из-за артистов, выступающих в РФ

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (569)

    (обновлено: )61402
    Экс-депутат Рады от "Свободы" Эдуард Леонов выступил за ужесточение правила ведения концертной деятельности как для российских, так и украинских артистов, выступающих в РФ. С ним не согласился экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
    Newsone/Youtube

    Леонов в эфире Newsone заявил, что "Свобода" хочет полностью запретить украинским музыкантам выступать в России. Российские артисты, согласно инициативе, все-таки смогут давать концерты в Украине, но для этого им нужно будет доказать властям, что они никогда публично не поддерживали присоединение Крыма к РФ.

    Червоненко, в свою очередь, спросил у экс-нардепа: "Как вы будете идентифицировать несколько миллионов наших людей, которые работают в РФ. Им тоже надо куда-то поставить клеймо?".

    Смотрите также: Налог на Россию: артистов обложат оброком за гастроли

    В ноябре 2017 года в Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которых Киев считает "угрозой национальной безопасности". Согласно документу, артисты из черного списка вообще не могут выступать в стране, а те, кто туда не входит, должны запрашивать у СБУ сведения о возможности въезда.

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