Экс-министр и "свободовец" схлестнулись из-за артистов, выступающих в РФ

Леонов в эфире Newsone заявил, что "Свобода" хочет полностью запретить украинским музыкантам выступать в России. Российские артисты, согласно инициативе, все-таки смогут давать концерты в Украине, но для этого им нужно будет доказать властям, что они никогда публично не поддерживали присоединение Крыма к РФ.

Червоненко, в свою очередь, спросил у экс-нардепа: "Как вы будете идентифицировать несколько миллионов наших людей, которые работают в РФ. Им тоже надо куда-то поставить клеймо?".

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В ноябре 2017 года в Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которых Киев считает "угрозой национальной безопасности". Согласно документу, артисты из черного списка вообще не могут выступать в стране, а те, кто туда не входит, должны запрашивать у СБУ сведения о возможности въезда.