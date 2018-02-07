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    В Одессе избили националиста, известного срывами концертов артистов РФ

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (169)

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    Одесский активист, экс-лидер областной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что на него было совершено нападение. Напали прямо возле его дома.
    Сергей Стерненко
    Сергей Стерненко в Facebook

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Одесский активист, экс-лидер областной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что в среду, 7 февраля, на него было совершено нападение. Напали на Стерненка возле его дома. Об этом активист написал на своей странице в Facebook.

    "На меня совершено нападение возле моего дома", – короткие сообщил активист.

    "Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова и Ко, как месть за общественную деятельность", – добавил Стерненко в еще одном посте.

    Сергей Стерненко в Facebook
    В Одессе избили экс-лидера ячейки "Правого сектора"

    Сергей Стерненко в Facebook
    В Одессе избили экс-лидера ячейки "Правого сектора"
    Напомним, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в конце декабря чуть не подрался со Стерненко в студии из-за гастролей российских звезд.

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