В Одессе избили националиста, известного срывами концертов артистов РФ

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Одесский активист, экс-лидер областной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что в среду, 7 февраля, на него было совершено нападение. Напали на Стерненка возле его дома. Об этом активист написал на своей странице в Facebook.

"На меня совершено нападение возле моего дома", – короткие сообщил активист.

"Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова и Ко, как месть за общественную деятельность", – добавил Стерненко в еще одном посте.

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