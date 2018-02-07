В Киеве радикалы избили двух коммунистов

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Киеве активисты "Национального корпуса" задержали и избили двух мужчин, которые распространяли якобы агитационные листовки с призывами сопротивляться "нацистской оккупации". Об этом сообщил участник "Азова" Сергей Филимонов в Facebook.

Филимонов опубликовал видео с моментом задержания парней активистами "Национального корпуса". "Предлагаю вам посмотреть как реагирует молодёжь с "Национального Корпуса" на такие вещи", — прокомментировал запись Филимонов.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику. Его можно посмотреть здесь.

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