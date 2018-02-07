наверх
07.02.201822:47
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве радикалы избили двух коммунистов

    (обновлено: )441216
    Участник "Азова" Сергей Филимонов отметил, что один из избитых является лидером комсомольцев и участником "Антифашисткого комитета Украины".
    В Киеве избили двух мужчин

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Киеве активисты "Национального корпуса" задержали и избили двух мужчин, которые распространяли якобы агитационные листовки с призывами сопротивляться "нацистской оккупации". Об этом сообщил участник "Азова" Сергей Филимонов в Facebook.

    Филимонов опубликовал видео с моментом задержания парней активистами "Национального корпуса". "Предлагаю вам посмотреть как реагирует молодёжь с "Национального Корпуса" на такие вещи", — прокомментировал запись Филимонов.

    Внимание! Видео содержит нецензурную лексику. Его можно посмотреть здесь.

    В прошлом году в Черновцах радикалы избили участников презентации книги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину