В Луганске выступили известные российские артисты

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Российские артисты Александр Буйнов и Денис Майданов выступили в Луганске на концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Об этом сообщил журналистам и.о. министра культуры, спорта и туризма самопровозглашенной ЛНР Дмитрий Сидоров.

"Сегодня в Луганске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии. Сегодня к нам приехали российские звезды Денис Майданов и Александр Буйнов, которые подарили всем хорошее теплое настроение и зажигательный концерт", — сказал Сидоров.

По его словам, на концерт были приглашены члены семей военнослужащих Народной милиции ЛНР, сотрудников МВД и МЧС, а также медработников. На выступление российских артистов пришли более тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Певцы поздравили присутствующих с праздником и поблагодарили за прием.

Ранее в Луганске неоднократно выступал народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон.