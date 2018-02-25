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    В Луганске выступили известные российские артисты

    (обновлено: )655150
    В Луганске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии. В город приехали Денис Майданов и Александр Буйнов.
    Александр Буйнов в Луганске, 25 февраля 2018
    RIA News

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Российские артисты Александр Буйнов и Денис Майданов выступили в Луганске на концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Об этом сообщил журналистам и.о. министра культуры, спорта и туризма самопровозглашенной ЛНР Дмитрий Сидоров.

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    "Сегодня в Луганске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии. Сегодня к нам приехали российские звезды Денис Майданов и Александр Буйнов, которые подарили всем хорошее теплое настроение и зажигательный концерт", — сказал Сидоров.

    По его словам, на концерт были приглашены члены семей военнослужащих Народной милиции ЛНР, сотрудников МВД и МЧС, а также медработников. На выступление российских артистов пришли более тысячи человек, сообщает РИА Новости.

    Певцы поздравили присутствующих с праздником и поблагодарили за прием.

    Ранее в Луганске неоднократно выступал народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон.

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