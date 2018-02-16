Ничего, кроме чулков: Полина Логунова радует откровенными фото

Фото instagram.com/polinalogunova

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке.

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На черно-белой фотографии — только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.

Фото instagram.com/polinalogunova Полина Логунова

Ранее Полина Логунова высказалась по поводу языковых квот на телевидении. Она уверена, что научиться языку можно, однако речь телеведущего "не должна быть бытовой".

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