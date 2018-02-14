Фотомодель смыло волной на съемках

Как говорится в подписи к ролику, Аптон участвовала в съемке для журнала Sports Illustrated.
"С моей точки волна не казалась такой большой, однако она ударила прямо по скале. Мне понравилась задумка для съемки, но как только я залезла туда и посмотрела вниз, показалось, что все это плохо закончится", — сообщила модель.
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Она добавила, что падению также поспособствовала юбка, которая была слишком тяжелой.
Несмотря на произошедшее, помощники помогли девушке подняться, после чего съемка продолжилась.