наверх
14.02.201819:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Видео

    Фотомодель смыло волной на съемках

    (обновлено: )354
    Фотосъемка для модели Кейт Аптон, которая проходила на нидерландском острове Аруба в Карибском море, едва не закончилась серьезными травмами, так как американскую красавицу сбила с ног накатившая сзади волна.
    Фотомодель смыло волной во время съемки. Видео
    instagram.com/si_swimsuit

    Как говорится в подписи к ролику, Аптон участвовала в съемке для журнала Sports Illustrated. 

    "С моей точки волна не казалась такой большой, однако она ударила прямо по скале. Мне понравилась задумка для съемки, но как только я залезла туда и посмотрела вниз, показалось, что все это плохо закончится", — сообщила модель.

    Смотрите также: Красавица из Днепра похвасталась пышными формами

    Она добавила, что падению также поспособствовала юбка, которая была слишком тяжелой.

    Несмотря на произошедшее, помощники помогли девушке подняться, после чего съемка продолжилась.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Саночница Эмили Суини
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?