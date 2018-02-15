Мисс Вселенная снялась в откровенной фотосессии в поддержку жертв насилия

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо решила принять участие во флешмобе в поддержку жертв насилия и домогательств.

Она снялась в фотосессии для журнала Sports Illustrated, в которой предстала обнаженной с написанными на теле феминистическими лозунгами.

instagram.com/oliviaculpo Мисс Вселенная разделась в поддержку жертв насилия

instagram.com/oliviaculpo Мисс Вселенная разделась в поддержку жертв насилия

Среди надписей есть такие как: "Женская сила", "Любовь меняется", и другие.

Как сообщалось ранее, одни из самых известных моделей мира сестры Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для фотосессии в глянцевом журнале. Фото шокировало не только читателей, но и близких девушек.