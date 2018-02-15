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    Культура

    Мисс Вселенная снялась в откровенной фотосессии в поддержку жертв насилия

    (обновлено: )46001
    Мисс Вселенная снялась в фотосессии для журнала Sports Illustrated, в которой предстала обнаженной с написанными на теле феминистическими лозунгами.
    Мисс Вселенная разделась в поддержку жертв насилия
    instagram.com/oliviaculpo

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо решила принять участие во флешмобе в поддержку жертв насилия и домогательств.

    Она снялась в фотосессии для журнала Sports Illustrated, в которой предстала обнаженной с написанными на теле феминистическими лозунгами.

    instagram.com/oliviaculpo
    Мисс Вселенная разделась в поддержку жертв насилия
    instagram.com/oliviaculpo
    Мисс Вселенная разделась в поддержку жертв насилия

    Среди надписей есть такие как: "Женская сила", "Любовь меняется", и другие. 

    Как сообщалось ранее, одни из самых известных моделей мира сестры Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для фотосессии в глянцевом журнале. Фото шокировало не только читателей, но и близких девушек.

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