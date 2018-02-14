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    Фотоленты

    Юная модель превзошла легендарную маму в откровенной фотосессии

    (обновлено: )106032
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Sports Illustrated Swimsuit Issue

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    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией

    Модель Сейлор Бринкли Кук, дочь легендарной модели Кристи Бринкли, снялась в откровенной фотосессии в Нью-Йорке для Taylor Ballantyne и на Арубе для Yu Tsai. Снимки красавицы вышли в свежем Sports Illustrated Swimsuit Issue.

    Девушка позирует в купальнике от Beach Bunny, который так любят Кайли Дженнер и Белла Торн. В своем Instagram звезда поделилась мыслями по поводу фотосессии:

    "Это такая честь быть частью группы женщин, которые отстаивают разнообразие и силу, — пишет Сейлор Бринкли, — я всегда мечтала стать моделью, которую пригласит к себе этот журнал. Спасибо SI за то, что не только сделали забавную фотосессию, а и позволили мне ассистировать фотографу и быть частью команды. Спасибо, что предоставили мне платформу и поверили в меня, в то, что я могу высказаться о вещах, которые близки моему сердцу. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Давайте праздновать".

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    В интервью изданию красавица рассказала, что рада менять мир.

    "Я рада, что стала частью номера, который принес изменения. В выпуске снялись девушки с разным цветом кожи и размерам. Я рада, что были такие девчонки, как я, которые не являются обладательницами больших ягодиц и бюста. Теперь девушки со 2-м размером груди могут быть в Sports Illustrated ", — говорит Бринкли.

    Девушка рассказала, как ей было сниматься полностью ню.

    "Это было невероятно, потому что проект создают женщины. Я просто разделась и вокруг меня были друзья. Моя подруга Мэри делала макияж, другая — Тейлор фотографировала, а Робин снимала видео. Я просто сказала:" Как дела, девочки? "Как будто мы заперты в комнате и делаем что-то действительно прекрасное и важное", — говорит Сейлор в интервью People.

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