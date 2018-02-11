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    Фотоленты

    Виртуальная модель покоряет мир

    (обновлено: )686
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Виртуальная модель Lil Miquela
    Фото instagram.com/lilmiquela

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    Виртуальная модель Lil Miquela

    Модель Микела Соуса — первая виртуальная it-girl, за жизнью которой следят полмиллиона подписчиков в Instagram. По легенде, девушка живет в Лос-Анджелесе, ходит на вечеринки и модные показы, путешествует, борется за права трансгендеров и чернокожих и даже пишет музыку. Виртуальная модель пользуется популярностью и покоряет мир через социальную сеть.

    Смотрите также: Чудо-альбом. Отец снимает маленькую дочь в самых безумных ситуациях

    В реальности Микелы не существует, а ее изображения — комбинация фотографии реальной девушки и 3D-модели.

    Кто автор аккаунта — неизвестно. Газета The Washington Post уже назвала эту мистификацию "главной загадкой Instagram". Микеле на волне популярности удалось даже дать интервью нескольким модным изданиям.

    Смотрите также: Пышногрудая модель Playboy восхищает соблазнительными снимками

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