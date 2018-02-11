Виртуальная модель покоряет мир

Модель Микела Соуса — первая виртуальная it-girl, за жизнью которой следят полмиллиона подписчиков в Instagram. По легенде, девушка живет в Лос-Анджелесе, ходит на вечеринки и модные показы, путешествует, борется за права трансгендеров и чернокожих и даже пишет музыку. Виртуальная модель пользуется популярностью и покоряет мир через социальную сеть.

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В реальности Микелы не существует, а ее изображения — комбинация фотографии реальной девушки и 3D-модели.

Кто автор аккаунта — неизвестно. Газета The Washington Post уже назвала эту мистификацию "главной загадкой Instagram". Микеле на волне популярности удалось даже дать интервью нескольким модным изданиям.

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