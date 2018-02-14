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14.02.201810:48
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    Фотоленты

    Одесская Барби удивила новыми фотографиями

    (обновлено: )87702
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21

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    Украинская Барби Валерия Лукьянова

    Валерия Лукьянова, известная как Одесская Барби и Аматуе, получила известность благодаря внешней схожести с куклой Барби. Девушка активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят почти 370 тысяч подписчиков.

    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесская Барби с голубыми волосами взрывает соцсети

    Каждый из снимков мгновенно набирает тысячи "лайков". 

    Смотрите также: Чемпионка России показала прелести спортивного тела

    Для усиления схожести Лукьянова использует увеличивающие радужку цветные контактные линзы и макияж, который обычно придумывает и наносит самостоятельно.

    В 2007 году она стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины", а в 2012 году — интернет-сенсацией на Западе. По приглашению американского журнала мод V Magazine она приезжала в Нью-Йорк для фотосессии и интервью.

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