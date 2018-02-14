Одесская Барби удивила новыми фотографиями

Валерия Лукьянова, известная как Одесская Барби и Аматуе, получила известность благодаря внешней схожести с куклой Барби. Девушка активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят почти 370 тысяч подписчиков.

Каждый из снимков мгновенно набирает тысячи "лайков".

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Для усиления схожести Лукьянова использует увеличивающие радужку цветные контактные линзы и макияж, который обычно придумывает и наносит самостоятельно.

В 2007 году она стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины", а в 2012 году — интернет-сенсацией на Западе. По приглашению американского журнала мод V Magazine она приезжала в Нью-Йорк для фотосессии и интервью.