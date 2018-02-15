Сын знаменитой актрисы делает фото матери топлес

Знаменитая британская актриса Элизабет Херли поражает своих поклонников прекрасным внешним видом в 52 года. Херли не стесняется публиковать фото в купальнике, нижнем белье и даже топлес.

Еще больше она удивила своих подписчиков в Instagram, когда заявила, что автором откровенных снимков нередко является ее сын — 15-летний Дэмиан. Парень родился от брака Херли с бизнесменом Стивом Бингом.

Смотрите также: Юная модель превзошла легендарную маму в откровенной фотосессии

Ранее знаменитая звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала снимок с обнаженной спиной. Автором фото стала ее четырехлетняя дочь Норт Уэст.

Кроме того, одна из самых сексапильных певиц Украины Тина Кароль в День Валентина порадовала своих поклонников коллажем откровенной фотосессии в нижнем белье.

Смотрите также: Горячая калифорнийская модель зажгла на страницах модного спортивного журнала