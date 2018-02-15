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    Общество

    Порошенко в трусах. В сети появилось фото прокурора ко Дню св. Валентина

    (обновлено: )85303
    Как написала под фото пользовательница Олеся Денисенко, "романтично оформленный мужичок в трусах — это прокурор Ширяевского района, со славной фамилией Порошенко".
    Прокурор Порошенко снялся в эротической фотосессии к празднику влюбленных
    Facebook Олеси Денисенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В сети разместили эротическое  фото прокурора Ширяевского района Одесской области Виктора Порошенко, которое его супруга выложила в Instagram в День святого Валентина. Скриншотом фото поделилась в Facebook Олеся Денисенко.

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    "Реально рыдаю. Маразм крепчал. Знакомьтесь! Романтично оформленный мужичок в трусах — это прокурор Ширяевского района, со славной фамилией Порошенко! Замрите фсе! Сейчас у прокурора будет секс!" — подписала она его.

    На снимке мужчина запечатлен сидящим в центре сердца из свечей, в котором также стоят бокалы с шампанским и фрукты.

    Пользователи сети с юмором отнеслись к романтическому образу прокурора и оставили под фото множество шутливых комментариев.

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    Ранее прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов назвал экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую "военным преступником".

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