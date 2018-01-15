В чулках и роскошном белье. Меган Фокс взволновала поклонников новым снимком

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. 31-летняя американская актриса и фотомодель Меган Фокс порадовала своих поклонников в Instagram пикантным снимком в кружевном нижнем белье.

@the_native_tiger Меган Фокс

Снимок менее чем за сутки набрал почти полмиллиона отметок "нравится", а поклонники звезды были щедры на комплименты в комментариях: "Самая сексуальная женщина на планете", "Невероятно красива", "Чудо-женщина".

Меган Фокс стала особо популярной благодаря ролям Микаэлы Бейнс в фильмах "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", а также по роли Эйприл О’Нил в "Черепашках-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2".

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