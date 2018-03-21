Кто ты, Джина? Несколько слов о главе ЦРУ

скриншот видео

Валерий Самойлов, обозреватель

Последний ушел на новый пост – госсекретаря США. Указ о назначении Хаспел пока нигде не опубликован. О том, что директором ЦРУ стала Хаспел, мировые СМИ узнали из личного Twitter президента США Дональда Трампа. Там глава Белого Дома поздравил Хаспел как первую в истории США женщину – директора ЦРУ. Однако карьерный взлет Джины при нынешнем хозяине овального кабинета стартовал годом ранее. И уже тогда вызвал массовое публичное неодобрение. От сенаторов и конгрессменов до журналистов.

2 февраля 2017 года Дональд Трамп представил Джину Хаспел как первого зама руководителя ЦРУ.

Читайте также: Прощай, оружие! Заставят ли нардепов сдать пистолеты?

Сенатор-демократ от штата Род-Айленд Шелдон Уайтхаус, ссылаясь на своих компетентных коллег по Сенату, назвал Хаспел "абсолютно непригодной" для работы на таком посту. По словам Уайтхауса, Хаспел ранее занималась уничтожением видеозаписей, свидетельствовавших о применении пыток к людям, которые арестовывались разведкой по подозрению в международном терроризме. Сразу после назначения Хаспел заместительницей Помпео американский сетевой ресурс Steetmit.com опубликовал интересный коллаж. Профиль Джины запечатлен на фоне эмблемы ЦРУ. В центре эмблемы, под знаком Полярной звезды, крупными буквами выведено английское слово "Torture" – пытка, а под ним более мелким шрифтом – имя нынешней руководительницы ЦРУ. Смыслово обыгрывая коллаж, можно сказать, что во главе разведки США стала женщина со зловещим прозвищем "Джина–пытка", "Джина–палач". Или как ее еще называли за глаза "Джина–садистка". Такое клише стало отличительным знаком Хаспел потому, что большую часть своей карьеры в ЦРУ она посвятила работе с заключенными секретных тюрем… В частности, ее имя фигурирует в 6000-страничном докладе Сената о применяемых ЦРУ к задержанным по подозрению в терроризме "расширенных методов допроса". Иначе говоря, пыток.

Свой путь профессионального истязателя Джина начала в 2002 году, возглавив в Таиланде секретную тюрьму "Кошачий глаз". Там некоторое время содержались подозреваемые в членстве в "Аль-Каиде" Абу Зубайда и Абд аль-Рахима аль-Нашири. В докладе о пытках ЦРУ Сенатской комиссии по разведке указывается, что во время содержания под стражей они были подвергнуты допросам с использованием несанкционированных методов, в частности затоплению. По рассекреченным данным Зубайду погружали в воду 83 раза в течение месяца, били головой о стену, лишали сна, держали неподвижно в одиночной камере, размером с коробку в течение 266 часов. Все эти "художества" писались на видео. В результате пыток Абу Зубайда утратил глаз. Однако обвинения против него так и не были выдвинуты. В 2009 году программа "расширенных методов допроса" была свернута по указу президента США Барака Обамы и Хаспел поручили ликвидацию "компрометирующих" ЦРУ видео. С этой задачей "Джина-пытка" справилась успешно. По итогам ее назначают главой Управления спецопераций ЦРУ – подразделения, ответственного за тайные мероприятия ЦРУ за пределами США. Однако спустя пару недель снимают. И не потому, что Джина успела завалить несколько спецопераций за рубежом. Просто президент Барка Обама, подробно ознакомившись со служебной биографией Хаспел, решил, что ее "тюремная" часть может повредить репутации США на международной арене. Потому Обама так "задвинул" Хаспел, что "зашипели" в публичном пространстве ее коллеги. "Она прирожденный лидер, со сверхъестественной способностью всегда добиваться успеха и вдохновлять на успех своих коллег", – сообщил тогда американским ресурсам на условиях анонимности один из бывших коллег "Джины–пытки" по ЦРУ.

Читайте также: Из нас сделали идиотов, уровень преступности выше, чем в 90-тые — Кур

Впрочем, с приходом в Белый Дом Дональда Трампа для Хаспел настал звездный час. При том что местные журналисты, например Декстрап Филкинс из "Нью Йоркера" писали, что Хаспел нужно не двигать по карьерной лестнице, а саму посадить в тюрьму. Влиятельный писатель и журналист Гленн Гринвальд, который написал серию статей об общемировой слежке, основанных на данных Эдварда Сноудена, выразил удивление и обеспокоенность кадровым решением Трампа. По его мнению, фигура Джины Хаспел слишком сильно связана со "злоупотреблениями эры пыток в ЦРУ".

По поводу назначения Джины директором Центрального разведывательного управления успел высказаться и Эдвард Сноуден. "Интересно, новый директор ЦРУ Хаспел, которая "пытала людей", вероятно, не сможет посещать ЕС для встречи с главами других спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы Европейского центра по конституционным правам и правам человека, направленной в прокуратуру Германии", – написал Сноуден в своем Твиттере.

Действительно, 17 декабря 2014 года Европейский центр конституционных прав и прав человека выдвинул обвинения в уголовных преступлениях против неопознанных сотрудников ЦРУ после того, как Сенат США опубликовал свой отчет о пытках американских спецслужб.

Читайте также: Что почем? Украина арестовала активы "Газпрома"

7 июня 2017 года Европейский центр конституционных прав и прав человека призвал Генпрокурора Германии выдать ордер на арест Джины Хаспел по обвинению в использовании пыток против подозреваемых в терроризме. Обвинение против неё основано на деле вышеупомянутого Абу Зубайда.

По словам Сноудена, новый директор ЦРУ принимала непосредственное участие в пытках заключенных подозреваемых в Таиланде. Ее имя фигурирует в секретном приказе, по которому весь видеоархив пыток был уничтожен, чтобы исполнителей не могли идентифицировать конгрессмены США. "Если бы президент Барак Обама начал расследование по делу о пытках ЦРУ, такие люди, как Хаспел, могли бы попасть в тюрьму", – полагает Сноуден. Возможно у такого именитого разоблачителя, как Сноуден в адрес новоявленного главы разведведомства Америки есть и документы, подтверждающее его слова. Не исключено, что они еще будут представлены публике.

В любом случае многие наблюдатели и эксперты опасаются, что приход Джины Хаспел на пост главы Лэнгли может означать, что "эра пыток в ЦРУ" вовсе не канула в лету и обретет "новое дыхание" и поддержку, как инструмент отстаивания стратегических интересов США по всему миру. А сама "Джина палач" получит возможность создания во всех зонах интересов Америки своеобразного "Гулага". Не исключено, что и Украина станет одним из таких мест.