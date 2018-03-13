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    В Белом доме назвали причину перестановок в Госдепе и ЦРУ

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    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме (8)

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    Представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что перестановки в руководстве Госдепа и ЦРУ связаны с желанием Дональда Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с КНДР.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Перестановки в руководстве Государственного департамента США и ЦРУ связаны с желанием американского президента Дональда Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей, сообщил РИА Новости представитель Белого дома.

    "Президент хотел убедиться, что у него сформирована новая команда до начала предстоящих переговоров с КНДР, а также разных переговоров в сфере торговли", — сказал он.

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    Ранее Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Американский лидер поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу".

    Новым директором ЦРУ впервые в истории стала женщина — Джина Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя главы ведомства.

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