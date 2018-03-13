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    Новый директор ЦРУ участвовала в пытках - Сноуден

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    Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме.
    Эдвард Сноуден
    REUTERS Glenn Greenwald/Laura Poitras/Courtesy of the Guardian/Handout via Reuters

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден сообщил, что новый директор ЦРУ Джина Хаспел участвовала в пытках над подозреваемыми в терроризме. Такое заявление он сделал в Twitter в ответ на пост президента США Дональда Трампа о кадровых перестановках в Госдепе и ЦРУ.

    "Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном покрывании. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи (пыток — ред.) должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс. Невероятно", — написал Сноуден, опубликовав ссылку на статью The New York Times.

    В тексте NYT сообщается, что в 2002 году Джина Хаспел наблюдала за пытками над двумя подозреваемыми в терроризме и позже участвовала в уничтожении видеокассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде.

    Позже Сноуден написал, что Хаспел, скорее всего, не сможет посещать страны Евросоюза без риска быть арестованной.

    "Интересно: новый директор ЦРУ Джина Хаспел, которая "пытала людей", вероятно, не сможет приезжать в ЕС на встречи с главами других спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы берлинского ECCHR в прокуратуру Германии", — написал Сноуден.

    В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

    Президент США Дональд Трамп во вторник назначил Джину Хаспел главой ЦРУ. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост.

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