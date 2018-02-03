Украина в поисках инвестора: ищем иностранного – теряем национального

Николай Песецкий, обозреватель

18 января Верховная Рада приняла закон о приватизации государственной собственности, который сопровождался радостными комментариями провластных экспертов: теперь-то Украина точно получит долгожданный прилив иностранных инвестиций. Продажа госимущества – значимая статья доходной части бюджета. Так как иных источников наполнения казны не так много, Кабмин преисполнен оптимизма – несмотря на то, что в прошлом году из запланированных 17,1 млрд гривен удалось получить только 3,3 млрд, из которых 3 млрд обеспечила компания Рината Ахметова, в этом году планируется распродать активов на 22,5 млрд гривен.

Комментаторы, без малого, окрестили закон прорывом. Так им видится получение чуть менее миллиарда долларов некогда крупнейшей экономикой Европы. Однако проблема не столько в количестве денег, сколько в уверенности власти, что для получения даже такой мизерной суммы будет достаточно одного закона самого по себе.

Во всем мире капиталовложения идут в производство востребованных товаров и услуг. В Украине таких нет ни для внешнего, ни для внутреннего рынка.

Существенную часть отечественного экспорта занимает примитивная продукция – сельхоз товары, продукты питания и металл. Проще говоря, мы являемся сырьевой экономикой. С тенденцией закрепления на низовых позициях мировой экономики на десятилетия вперед после ухода с российского рынка. Куда поставляли промышленную продукцию высокой степени технологической обработки.

Внутренний рынок формируется за счет стимулирования потребительского спроса. Однако платежеспособность населения ограничена безостановочным ростом цен на жилищно-коммунальные услуги и товары первой необходимости – лекарства и продукты питания. Фактически нищета стала образом жизни для среднестатистической украинской семьи. Так, согласно прошлогодней статистике ООН, за чертой бедности проживает 60% украинцев. В этом году мы попали сразу в два ТОП-а – по темпам сокращения населения, а также по степени нехватки продовольствия. В докладе, подготовленном для Совбеза ООН продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН вместе с Всемирной продовольственной программой, Украина по уровню продовольственной безопасности находится наравне с Афганистаном, Бурунди, Гаити, Гвинеей-Бисау, Демократической Республикой Конго, Ираком, Йеменом, Либерией, Ливаном, Мали, Сирией, Сомали, Суданом, ЦАР, Южным Суданом и Чадом.

Впрочем, не все африканские страны одинаково плохи. Например, Руанда, с лидером которой встретился Трамп на площадке Международного экономического форума в Давосе. Кость Бондаренко дает краткую, но исчерпывающую характеристику этого государства: "Руанда — страна в Африке с наиболее динамичным развитием. Ее принято называть африканским Сингапуром, а президента Поля Кагаме часто сравнивают с Ли Кван Ю — авторитарный диктатор, осуществляющий эффективные экономические реформы.

Стремительный рост экономических показателей, сплошная компьютеризация (переход на стандарт 4G состоялся еще в 2013 году), 62 место в общемировых рейтингах, 37 место по простоте ведения бизнеса, 12 место по простоте регистрации собственности и 2 место (после Новой Зеландии) по простоте оформления кредитов делают страну привлекательной для инвесторов.

По уровню свободы от коррупции — 34 место в мире. 2/3 депутатов парламента — женщины.

Кагаме в 2011 году принял программу "Видение 2020", которая предусматривает переход от натуральной экономики к развитию сферы услуг и 100-процентной урбанизации населения (на момент принятия программы 80% населения жили в деревнях). Сейчас Руанда в своих внешнеполитических приоритетах колеблется между США и Китаем".

Вот почему Трамп проигнорировал Порошенко и предпочел компанию Кагаме. Из-за отсталости Украина и ее лидеры попросту незаметны для глобальных игроков.

Более того, если бы кроме физической и политической карты мира существовала инвестиционная, мы вообще исчезли бы с лица Земли. К такому выводу можно прийти, изучая результаты аналитической работы американского издания Howmuch. Авторы исследования составили карту мира, где размер стран соответствовал объему прямых иностранных инвестиций в них. Так вот нас там нет.

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Приватизация – это открытие национальной экономики для международного капитала. Либерализация законодательства – важный шаг на пути его привлечения. Однако лишь один из факторов, влияющий на инвестиционную привлекательность страны. Делая акцент на технической стороне вопроса, власть забывает о социальном капитале. Ведь ключевым инвестором государства являются его собственные граждане. Основой социального капитала выступает доверие. Желание завести семью, бизнес, развивать науку и спорт, представлять Украину на международной арене, быть готовым защищать территорию и т.п. – формы его проявления, вклад в будущее страны.

Украина стала худшей в Европе по уровню личных, гражданских и экономических свобод: из 159 мест мы заняли 132-е. Мы отстаем в таких сферах как верховенство закона, безопасность, передвижение, религия, гражданское общество, информация, право собственности, свобода торговли на международном уровне, регулирование кредита, труда и бизнеса.

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Неудивительно, что пропало доверие: по данным Киевского международного института социологии, на сегодняшний день каждый третий украинец хочет выехать из страны. Если из Украины мечтает сбежать национальный инвестор, то почему сюда должны вкладывать иностранцы?