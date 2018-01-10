Гарантирует ли соглашение с ОПЕК инвестиции в страну? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Организацией стран-экспортеров нефти о защите инвестиций. Закон направлен на привлечение инвестиций и грантов фонда ОПЕК.

На сегодня 134 страны мира сотрудничают с Фондом международного развития ОПЕК, реализуя проекты по повышению энергоэффективности, развития транспорта и инфраструктуры, улучшения продовольственной безопасности и доступа к водным ресурсам, улучшения здравоохранения и тому подобное. И теперь Украина станет одной из этих стран.

Каким может быть наше сотрудничество с этой организацией, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор инвестиционной группы "УНИВЕР" Алексей Сухоруков.

Что нам дает ратификация этого соглашения о сотрудничестве?

— Это дает нам возможность взаимодействия с этим фондом, который осуществляет проекты в области развития инфраструктуры, здравоохранения, сельского хозяйства и финансового сектора.

Но это взаимодействие должно происходить при соответствующих условиях?

— Да, собственно условия оговорены в договоре, этот договор дает гарантии фонду, в том, что государство будет благоприятствовать инвестициям фонда и защищать его инвестиции. Кроме того, это дает возможность некоторых налоговых преференций.

Насколько Украине это нужно вообще? И насколько эти условия легко выполнять?

— Условия абсолютно выполнимы, там нет ничего космического, ничего страшного, и этот договор, безусловно, необходим стране, потому что фонд осуществляет свои проекты в самых бедных странах мира, таких как Ботсвана, Уругвай, Узбекистан, Киргизстан и так далее, теперь в этом списке будет Украина.

О каких средствах может идти речь?

— Это могут быть кредитные средства, это могут быть средства и вложения в капитал в частном секторе, это могут быть публичные проекты, финансированные в виде грандов, то есть которые не нужно будет возвращать. И объем финансирования фонда, например, в прошлом году составил почти полмиллиарда на все страны, их сейчас около 130 в списке.

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То есть о больших суммах инвестиций речь здесь не идет?

— Они будут точечными, это не будет там очередной транш в размере один миллиард, это будут инвестиции в размере от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов точечно в конкретные проекты, связанные с конкретной инфраструктурой, с постройкой, например, какой-нибудь станции солнечной или с финансированием какого-то конкретного банка.

Нам могут отказать в предоставлении этих средств на тот или иной проект? Что вообще надо делать, чтобы получить эти деньги?

— Тут вообще у Украины есть право отказаться от использования средств предусмотренных в проекте, потому что согласно условиям договора, страна согласовывает необходимость инвестиций в тот или иной проект, и, если Украина откажется от инвестиций, например, ей не захочется строить какой-нибудь аэропорт, она скажет – нет, мне аэропорт не нужен, давайте построим железную дорогу, то есть у Украины есть право выбора.

Какие, по вашему мнению, проекты потенциально было бы полезно реализовывать с помощью ОПЕК?

— Мне кажется, что самое целесообразное в публичном секторе — это финансировать так называемые муниципальные проекты, те, которые ревизуются местными администрациями. То есть нужно построить там, например, какую-то школу или отремонтировать общежитие, такого характера проекты. И эти средства будут получаться не центральным правительством, а местными администрациями, которые знают свои потребности, знают, как эти средства использовать и могут контролировать их использование.

Есть какая-то статистика по количеству инвестиций в нашу страну за 2017 год? В какие сферы больше всего инвестировали?

— Инвестиции в страну немножко, по моим наблюдениям, стали больше, чем в 2016 году, но не существенно, то есть в целом мы, конечно же, пока не привлекательная для инвестиций страна, у нас много есть условий, которые отталкивают, пугают и препятствуют принятию решений. Многие смотрят, очень многие заинтересованы, и все понимают, что потенциал у страны есть, он очень большой, но, когда входить, – это главный вопрос. Пока многие инвесторы считают, что время для входа инвестиции в страну не самое лучшее.

А когда ситуация может быть исправлена?

— Во-первых, начнем с того, что защита инвестиций в стране находится под большим вопросом. К сожалению, Украину нельзя назвать правовой страной, правовым государством, и здесь инвесторы в высшей степени не защищены. В этом смысле фонд ОПЕК сделал абсолютно правильно, что подписал договор с правительством, который гарантирует защиту инвестиций. А если взять любого другого инвестора частного, у него такого договора нет, и риски того, что он здесь попадет в ситуацию, которая будет осложнять для него жизнь, очень велика, вероятность очень велика.

К слову, Украина уже платит по долгам больше, чем занимает у международных финансовых организаций, то есть мы становимся страной с чистым оттоком финансовых ресурсов, считает эксперт Леонид Кистерский.