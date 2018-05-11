Волкер летит в Украину: прогноз на визит

Владимир Матвеев, обозреватель

Миротворческая миссия ООН в Донбассе могла бы помочь разблокировать имплементацию Минских соглашений, заявил на брифинге Хельсинкской комиссии Конгресса США спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который в середине мая вновь посетит Украину.

"Миротворческие силы, санкционированные ООН, могли бы разблокировать выполнение Минских договоренностей и привести к восстановлению украинского контроля над (оккупированной) территорией", говорится в сообщении Курта Волкера на странице в Twitter.

Запад и Россия, однако, пока не могут согласовать рамочные условия для такой миссии.

Как ранее сообщил Курт Волкер, он намерен вновь посетить Украину, в частности, Донбасс, в мае в свете тенденции волатильности нарушения огня в Донбассе, — с целью "снова подвести итоги" и "увидеть зону конфликта с украинской стороны".

"Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве", рассказал Волкер в интервью корреспонденту Украинской службы Голоса Америки Ирине Матвийчук.

"Миротворческие силы помогут специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работать более эффективно. ОБСЕ также может обеспечить справедливую, надежную полицейскую деятельность, помочь в проведении местных выборов и мониторить их", написал дипломат в Twitter.

Волкер рассказал о том, что сейчас продолжаются дискуссии о возможном составе и формате миссии. "Речь идет об ответственности миссии за безопасность на этих территориях, нам нужно разработать контроль за границей, что должно стать частью ответственности миссии", сказал дипломат.

Несколько стран "уже предложили свое участие в миротворческой миссии". Напомним, ранее Швеция, Финляндия, Польша, ФРГ, Португалия и Турция заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

При этом спецпредставитель Волкер заявил 9 мая в интервью Рафаэлю Саакову для Голоса Америки, что Москва "до сих пор не ответила" на совместное предложение США, Германии и Франции "по мандату миротворческой миссии ООН на востоке Украины".

Сообщается, что Хельсинкская комиссия США провела в Сенате брифинг с участием специального представителя Госдепартамента США Волкера по украинским переговорам на тему военного конфликта на территории Донбасса и вариантов его мирного урегулирования.

В интервью Русской службе Голоса Америки Волкер вновь обвинил Россию во вмешательстве в конфликт на востоке страны и добавил, что "мы ждем ответа от российских властей и надеемся на определенный прогресс".

В интервью The Washington Post в конце минувшего года Волкер сказал, чтобы, в случае размещения на востоке Украины миротворческой миссии ООН, в ее состав не включали российский персонал, и миссия имела бы свободу перемещения по всему Донбассу и контролировала украинскую сторону границы с Россией.

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Напомним, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин представил идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН с целью обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Затем президент России конкретизировал, что представители ООН могли бы находиться и в других районах Донбасса, где действует ОБСЕ.

Украинская сторона продолжает настаивать на развертывании миссии и размещении миротворцев ООН во всей зоне вооруженного конфликта в Донбассе и участке российско-украинской границы, а также наделении их широкими правами.

Госдепартамент США стремится играть существенную роль в урегулировании по Донбассу, включая через спецпредставителя США по вопросам Украины Волкера, с учетом позиций нового Госсекретаря США Майка Помпео и советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не скрывал ранее своего скепсиса относительно идеи миротворческой миссии ООН в Украине, считая этот шаг ошибкой Киева.

В этом контексте, напомним, что помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Митчелл после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, в Киеве 2 мая сказал, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России в случае, "если РФ продолжит вмешательство в дела Украины". Он заявил, что США намерены удвоить размер финансовой помощи Украине на усиление кибербезопасности с пяти до десяти миллионов долларов.

Во время встречи были обсуждены ситуация с безопасностью в Донбассе, передает Голос Америки и стороны "скоординировали подходы" касательно реализации инициативы по миротворческой миссии ООН.

В заключение своего интервью Голосу Америки Курт Волкер сказал, что "с одной стороны, можно сказать, что после четырех лет санкций Россия так и не покинула Украину. И это правда. С другой стороны, следует также отметить, что Россия не продвинулась дальше и не получает никаких новых дивидендов из нынешней ситуации".

"Именно поэтому необходимо определить условия, которые устроят все стороны, будут учитывать интересы и России, и Украины, и Запада. – говорит Волкер. — Давайте уже решим этот вопрос, который ничего хорошего никому не несет и никуда не движется".

"Надо просто все закончить", сказал спецпредставитель США. По его мнению, "нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск. Если мы договоримся по резолюции, в особенности по мандату миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность остановить конфликт", сообщают СМИ.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину 14 мая, сообщил президент Порошенко журналистам после переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в немецком Аахене 10 мая.

Показательно, что среди других вопросов, стороны обсудили "дорожную карту" выполнения Минских договоренностей с привлечением миротворческой миссии ООН.