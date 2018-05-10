В Украину едет Волкер

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украину в ближайший понедельник, 14 мая, посетит спецпосланник США Курт Волкер.

Порошенко в четверг в немецком Ахене провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В понедельник мы ждем Курта Волкера, который является координатором со стороны государственного департамента США", — сказал президент журналистам после встречи, заявление которого транслировали телеканалы.

Глава государства поблагодарил ФРГ, Францию и США за поддержку позиции Киева по миротворцам в Донбассе. По его словам, "россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована "дорожная карта" с учетом минских договоренностей и с учетом миротворцев, и это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН". "Это для нас ключевая позиция", — сказал он.

Ранее Волкер заявлял, что намерен посетить Украину в середине мая.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.