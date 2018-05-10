Запад решил дистанционно управлять конфликтом на Донбассе - Филипчук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Петр Порошенко 9 и 10 мая находится с рабочим визитом в Германии, где запланированы трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента. Там отметили, что ожидается встреча Порошенко с президентом Евросовета Дональдом Туском. По предварительной информации, президент также примет участие в мероприятиях в рамках церемонии вручения премии Карла Великого президенту Франции.

Каким может быть результат встречи глав государств, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи варто очікувати якихось серйозних рішень за результатами цієї зустрічі?

— Жодних серйозних результатів, я думаю, станом на сьогодні очікувати не варто, оскільки зрозуміло, що вирішення ключових проблем, пов'язаних з Україною, знаходиться в двох столицях — це у Вашингтоні і в Москві. За відсутності представників США і Росії це лише чергова багатостороння зустріч. Як ми вже знаємо, президент Порошенко заявив, що буде обговорювати там питання розміщення миротворчої місії ООН. Звичайно, це дуже добре, але мені здається, що тут Петро Олексійович трошки запізнився вже з часом, оскільки про це потрібно було говорити 2-3 роки тому. І зараз ми бачимо, що поступово питання миротворців, з огляду на чергове загострення у американсько-російських відносинах, знову відходить на другий план. Надто багато зараз є суперечностей. Тобто я думаю, що протягом найближчих декількох місяців взагалі не буде жодного серйозного прогресу в обговоренні. А потім в нас починаються вже виборчі перегони, і з боку наших закордонних друзів і партнерів, і не лише друзів, не лише партнерів, а всіх наших контактерів на час проведення виборів і президентських, потім парламентських, також буде переважно період очікування. Тому я не думаю, що… Мені здається, що вікно можливостей, яке існувало щодо міжнародної миротворчої присутності на Донбасі, воно вже поступово закривається. І щонайменше 1,5 роки нам зараз дуже було би бажано просто перечекати, поки знову з'являться необхідні для цього умови.

Чому саме 1,5 роки?

— Це щонайменше. Березень наступного року — це президентські вибори, потім парламентські вибори — це жовтень наступного року. Потім формування нового уряду. Тобто до переформатування української влади я не бачу серйозної готовності з боку наших закордонних партнерів до якихось нових системних кроків. Сюрпризи можуть бути, можуть бути сюрпризи і з нашого боку, як дострокові вибори. Можуть бути сюрпризи з боку росіян чи сюрпризи з боку американців. Шанс для цього існує. І шанс для цього, я думаю, можливо, якесь таке незначне віконечко можливостей відкриється на початку осені цього року. Але шансів дуже-дуже мало. Дійсно, були великі шанси для врегулювання конфлікту на Донбасі, 2017 рік, скажімо, перша половина. Але зараз, я думаю, що їх вже дуже-дуже мало.

10 квітня Порошенко був у Німеччини з робочим візитом, тоді обговорювали питання розміщення та функціонування миротворчої місії на Донбасі. Зараз ситуація аналогічна, тільки доєднується Макрон?

— Самі послідкуйте. Місяць пройшов, щось відбулося? Нічого не відбулося. Питання розміщення миротворчої місії — у компетенції Радбезу ООН. В Радбезі ООН є п'ять постійних членів, Німеччина до них не належить, Франція належить, але вона не проявляє особливої активності по Україні. А ключовими країнами в Радбезі ООН є Росія і США. Без їх активної участі, без їх ініціативи там нічого, в принципі, не відбувається. І тому я думаю, що український конфлікт, який є дуже важливий і для Росії, і для США, без цих двох країн жодного прогресу не слід очікувати. Зараз ми бачимо, що між США і Росією відбувається достатньо серйозне загострення і погіршення відносин, тому якогось розв'язання в найближчі декілька місяців навряд чи слід очікувати. Так шанси для цього, можливо, в кінці літа, на початку осені, після проведення Чемпіонат Світу з футболу в Росії, можливо, з'являться. Але ці шанси є дуже незначними. У міжнародних відносинах зазвичай речі, які відбуваються, вони достатньо інерційні. Для того, щоб щось відбулося сьогодні, робота має тривати півроку-рік, деколи — значно більше. Я станом на зараз бачу взагалі зміну уваги з боку наших міжнародних партнерів з питання врегулювання конфлікту на Донбасі до питання управління конфліктом на Донбасі. Тобто вважається вже, що це є доконаний факт, що конфлікт є, і конфлікт буде продовжуватися, щонайменше ще 1,5-2 роки. І треба думати, як в цей період з цим конфліктом діяти. Такі радикальні з точки зору врегулювання конфлікту рішення, як миротворча операція ООН, для того, щоб вона відбулася, по ній потрібно щонайменше рік-півтора працювати. Ця робота була розпочата українською стороною, на жаль, зовсім недавно. І уявити, що будуть прийматися рішення, виконання яких співпадатиме з президентськими чи парламентськими виборами, це дуже малоймовірно.

Чи необхідно зараз шукати можливостей для зустрічі між Порошенком та президентом США?

— Вже графік можливих точок перетину достатньо відомий. Дональд Трамп планує в Європу влітку, де буде саміт НАТО, на якому вже оголошено його участь. На цей саміт, наскільки я розумію, планує приїхати і Петро Олексійович. Тобто там, можливо, їх зустріч відбудеться. Але це буде так звана зустріч на полях, одна з багатьох. Потім, можливо, у вересні під час Генасамблеї ООН також Порошенко відвідає США і може зустрітися. Але ж для того, щоб щось відбулося, має бути проведена необхідна підготовча робота. Ми бачили, що після зустрічі у Ганновері між Трампом і Володимиром Путіним була робота в рамках комісії Сурков-Волкер. Ми бачили, що минулого року в рамках цієї комісії було напрацьовано непоганий пакет домовленостей, які відкривали можливості для миротворчої операції. Але потім, останні декілька місяців, з огляду на різке загострення відносин між Росією і США, Росією і Заходом в цілому, робота цієї комісії заморожена. Жодної зустрічі протягом останнього часу не відбулося і не планується. Є чутки про те, що плануються і персональні зміни з точки зору Росії, хто займається Україною, з точки зору США, хто займається Україною. Тобто очевидно, ця комісія, попри наявні напрацювання, так і не змогла отримати політичного мандату на їх продовження. І тому, оскільки нічого зараз немає на столі такого, що можна було б обговорювати, дуже малоймовірно, що про щось домовляться. Немає зараз, про що домовлятися. В дипломатії є такий термін як вікно можливостей. Тобто коли з'являється декілька факторів, які дозволяють сторонам домовитися про щось. Якщо такі фактори існували рік тому, зараз їх — значно менше. Вікно можливостей вже фактично закрито чи може закритися. Хоча певні можливості можуть бути на початку осені, але це тільки дуже незначна можливість. Я думаю, що до перезавантаження влади в Україні жодних серйозних міжнародних домовленостей щодо Донбасу не буде.

Напомним, политолог Олег Саакян в эфире "ГС" заявил, что введение миротворцев на Донбасс остается призрачной идеей. Он уверен, что европейские политики поднимают тему миротворцев на Донбассе ради своей выгоды.