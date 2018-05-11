Донбасс: праздники продолжаются, несмотря на обстрелы

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

11 мая в Донецке проходят торжественные мероприятия по случаю четвертой годовщины со дня провозглашения Донецкой народной республики. День независимости в столице Донбасса отмечают многотысячным шествием делегаций городов и районов ДНР и большим праздничным концертом в спорткомплексе "Олимпийский". По данным местных властей в праздновании дня республики также принимают участие официальные делегации из Российской Федерации, самопровозглашенной Луганской народной республики, республики Южная Осетия и Абхазия, а также политические и общественные деятели из европейских стран.

"В этом году в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Донецкой народной республики, примут участие официальные делегации из Российской Федерации, Луганской народной республики, республики Южная Осетия, республики Абхазия, а также политические и общественные деятели из Италии, Франции, Бельгии, Сербии, Германии, Швейцарии, Испании, Финляндии. В ходе визита гости встретятся с главой Донецкой народной республики, руководителями министерств и ведомств республики, а также примут участие в праздничных торжественных мероприятиях", – заявили в министерстве иностранных дел самопровозглашенной ДНР.

Скриншот с Youtube Подготовка к празднованию годовщины со дня провозглашения ДНР

Сейчас в центре Донецка и в относительно отдаленных от линии фронта районах шахтерской столицы сохраняется спокойная и мирная обстановка. В центральной части города движение всех видов транспортных средств было ограничено до окончания всех праздничных мероприятий. Для обеспечения безопасности населения на улицах в усиленном режиме дежурят сотрудники правоохранительных органов, спасательные службы и медики. В то же время ситуация в прифронтовых районах совсем не праздничная, боевые действия там практически не прекращаются, поступает информация о новых жертвах среди мирного населения и разрушениях жилого фонда.

В частности, о регулярных перестрелках сообщают жители окраин Петровского и Кировского района Донецка. Кроме того, под огонь запрещенной Минскими договоренностями тяжелой артиллерии снова попали жилые кварталы в Горловке и Докучаевске. По сведениям представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) украинские силовики за минувшие два дня выпустили по мирным территориям свыше одной тысячи различных боеприпасов. Сообщается, что в результате ведения огня ранение получила одна мирная жительница, зафиксированы попадания снарядов вблизи жилых домов.

Национальная полиция Украины Последствия обстрелов в Донецкой области

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Напомним, что накануне жители ДНР масштабно отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Донецке, а также во всех районах самопровозглашенной республики прошли митинги, памятные акции и концерты для ветеранов ВОВ. Самыми многочисленными стали военный парад и шествие "Бессмертный полк" в столице Донбасса – по подсчетам местных властей в праздничных мероприятиях приняли участие более семидесяти тысяч человек.

Парад в Донецке 9 мая 2018 года

Отметим, что День республики в самопровозглашенной ДНР является государственным праздником, который отмечается с 2014 года после проведения референдума о государственной самостоятельности региона. 12 мая того же года, после состоявшегося днём ранее референдума о самоопределении и на основании декларации о суверенитете, в Донецке была провозглашена независимость ДНР. Однако самостоятельность ДНР на сегодняшний день признает только частично признанная республика Южная Осетия.

С целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, России и Украины в формате "нормандской четвёрки" был согласован Комплекс мер по выполнению Минских соглашений и позже подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вторые Минские соглашения, предполагали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, отвод тяжелых вооружений, обсуждение модальностей возобновления выплат пособий и пенсий жителям ДЛНР, конституционную реформу в Украине, результатом которой должна стать глубокая децентрализация государственного управления. Спустя 3 года после подписания документа ситуация на линии соприкосновения по-прежнему остается напряженной, фактически ни один из пунктов

Комплекса мер до сих пор не выполнен.