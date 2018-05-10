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    Аналитика и комментарии

    Нападение на главу РЦНК в Киеве. Украину втягивают в дипскандал?

    (обновлено: )48672
    Нападение радикалов на главу представительства Россотрудничества в Киеве грубо нарушает Венскую конвенцию и может повлечь за собой серьезное осложнение и без того непростых отношений между Киевом и Москвой.
    Константина Воробьева облили зеленкой
    Сергій Мазур/Facebook

    Иван И. Иванов, для РИА Новости Украина

    Украинские национал-радикалы из организации С14 осуществили 9 мая очередную акцию, которая может иметь достаточно серьезные последствия для Киева. Объектом нападения стал глава Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества в Украине) Константин Воробьев. Подкараулив его утром возле дома, радикалы плеснули дипломату зеленкой в лицо и облили нечистотами.

    Слежка и нападение

    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?

    Информация об этом "подвиге" радикалов тут же появилась в соцсетях. Достаточно прочитать восторженные комментарии к публикации в одном из блогов, чтобы составить представление о моральном и интеллектуальном уровне этой публики.

    Сам Воробьев рассказал РИА Новости, что радикалы напали на него возле дома в центре Киева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

    "Я как  раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек… и облили меня нечистотами и зеленкой", — сообщил Воробьев.

    По его словам, националисты угрожали в следующий раз учинить "более серьезную расправу, не объясняя причины". Дипломат намерен обратиться в полицию, однако серьезных результатов не ждет — националисты уже не раз совершали нападения на представительство Россотрудничества в Киеве, и до сих пор никто из нападавших не понес ответственности.

    Воробьев уточнил, что, по его данным, ответственность за нападение взяла на себя взяла националистическая организация С14.

    По словам дипломата, за ним следили — радикалы точно знали, где он находится и когда следует напасть. Можно предположить, что слежку осуществляли не сами активисты. Ранее один из руководителей С14 признал, что СБУ предоставляет организации информацию о мероприятиях "сепаратистов".

    facebook.com/romabra
    Константина Воробьева облили зеленкой

    Нарушение Венской конвенции

    В посольстве РФ в Киеве осудили нападение на главу представительства Россотрудничества, назвав происшествие "бандитски нападением и варварской атакой". В диппредставительстве отметили, что "лица, совершившие противоправный акт, растиражировали его как свой "геройский поступок" в виде снятого ими видеоролика в интернет-пространстве".

    В посольстве также напомнили, что нападение на дипломата грубо попирает положения статьи 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой государство пребывания обязано принимать все надлежащие меры для предупреждения каких- либо посягательств на его личность, свободу или достоинство.

    В дипучреждении призвали власти Украины провести следствие и привлечь виновных к ответственности.

    Новый погром Россотрудничества
    "Россотрудничество"
    Новый погром Россотрудничества: дерзость радикалов и безмолвие полиции

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    Стоит напомнить, что в соответствии с достигнутыми соглашениями, в Москве работает Национальный культурный центр Украины в Москве. Там тоже случались инциденты — так, в 2016 году представители одной из радикальных групп сорвали и сожгли украинский флаг. Однако, по их словам, это была лишь реакция на срыв российского флага со здания генконсульства РФ во Львове.

    Внесен в базу данных "Миротворца"

    В тот же день (9 мая — ред.) стало известно, что Константин Воробьев попал в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

    Как сообщается на сайте, глава РЦНК внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду, оправдание и открытую поддержку российской агрессии против Украины" и "реализацию мероприятий по российской экспансии и пропаганде в Украине: ответственный за так называемую "защиту русскоязычного населения Украины".

    По всей видимости, с точки зрения националистов, защита интересов русскоязычных граждан — серьезное "преступление".

    Активисты из С14 ворвались в офис Россотрудничества в Киеве. Видео
    Facebook Андрея Лозового
    Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

    Составляющий и публикующий списки неблагонадежных ресурс "Миротворец" обвиняют в нарушении прав человека как внутри страны, так и за ее пределами. Ранее заместитель главы Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявлял, что сайт «Миротворец» нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.  

    Напомним, в феврале этого года члены "Организации украинских националистов" (ОУН) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. При этом перед нападением украинские власти… сняли охрану здания. 

    И ранее радикалы не раз нападали на РЦНК, требуя свернуть работу центра в Украине. В частности, была сорвана презентация книги известного историка Петра Толочко, из-за угроз националистов пришлось отказаться от проведения в "Тотального диктанта" в Киеве и других городах. 

    Кроме того, радикалы из  организации "Черный комитет" в рождественскую ночь напали на представительство Россотрудничества в Киеве, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Нападавшие также оставили у входа в центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур в Украине.

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