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    Культура

    Глава Россотрудничества в Киеве попал в базу "Миротворца"

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    Как сообщается на сайте "Миротворца", глава Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду, оправдание и открытую поддержку российской агрессии против Украины".
    Константина Воробьева облили зеленкой
    Сергій Мазур/Facebook

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев попал в базу данных сайта "Миротворец".

    Ранее в среду Воробьев заявил РИА Новости, что радикалы напали на него возле дома в центре столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как сообщается на сайте, Воробьев внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду, оправдание и открытую поддержку российской агрессии против Украины" и "реализацию мероприятий по российской экспансии и пропаганде а Украине: ответственный за так называемую "защиту русскоязычного населения Украины".

    Ранее радикалы не раз нападали на здание Россотрудничества в Киеве. В феврале около 30 человек ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам Воробьева, в нападении участвовали радикалы из "Правого сектора", а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу центра в Украине.

    Кроме того, радикалы из организации "Черный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Нападавшие также оставили у входа в центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур в Украине.

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