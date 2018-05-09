Глава Россотрудничества в Киеве попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев попал в базу данных сайта "Миротворец".

Ранее в среду Воробьев заявил РИА Новости, что радикалы напали на него возле дома в центре столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

Как сообщается на сайте, Воробьев внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду, оправдание и открытую поддержку российской агрессии против Украины" и "реализацию мероприятий по российской экспансии и пропаганде а Украине: ответственный за так называемую "защиту русскоязычного населения Украины".

Ранее радикалы не раз нападали на здание Россотрудничества в Киеве. В феврале около 30 человек ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам Воробьева, в нападении участвовали радикалы из "Правого сектора", а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу центра в Украине.

Кроме того, радикалы из организации "Черный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Нападавшие также оставили у входа в центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур в Украине.