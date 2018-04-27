Один на один с проблемой. Что делать с разрушенным реактором ЧАЭС?

REUTERS/Gleb Garanich

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Остается открытым очень серьезный вопрос, будут ли страны-доноры участвовать в финансировании работы чернобыльской площадки. Вряд ли западные страны или, по крайней мере, многие из них, будут отдавать деньги своих налогоплательщиков на решение тех задач, которые стоят перед государством Украина, и таким образом страна может оказаться один на один со всеми проблемами ЧАЭС.

Еще при возведении безопасного укрытия все упиралось в вопрос источников финансирования проекта. Страны "Большой семерки" в 1997 году договорились о создании фонда для финансирования строительства купола над разрушенным четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Но активная работа по реализации проекта по инициативе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) началась только в 2004 году. Именно ЕБРР взял на себя обязательства по финансированию строительства нового объекта укрытия "Арка". К процессу присоединились 40 стран-доноров. В 2007 году право на реализацию проекта нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом "Укрытие" получил консорциум Novarka, в состав которого входят французские компании Vinci Construction Grands Projets и Bouygues Travaux Publics.

Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро. Монтажные работы на площадке начались только в 2012 году. Современное изоляционное сооружение защитит от радиационного излучения на сто лет, и, в отличие от старого саркофага, оно абсолютно герметично. Но точку в этом вопросе ставить преждевременно.

Читайте также: Авария на Чернобыльской АЭС: 32 года спустя

Доноры иссякнут

Надвижка "Арки" является сигналом к реализации остального большого плана. "План осуществления мероприятий" означает, что новый объект должен быть запущен в эксплуатацию. Планировалось, что это произойдет в мае 2018 года. Теперь сроки ввода в эксплуатацию перенесены на конец нынешнего года.

Как только объект будет введен в эксплуатацию, украинской стороне полностью будет передан контроль над ним. И уже местные специалисты будут осуществлять дальнейшее управление работами, предусмотренными планом. Украина уже своими инженерными и финансовыми силами будет поддерживать этот объект в таком состоянии, как это предусмотрено проектом.

После того как НБК будет введен в эксплуатацию, должны начаться работы по демонтажу конструкций старого саркофага и демонтаж энергоблока. Главной целью является доступ к почти 200 тыс. тонн ядерного топлива и других радиоактивных элементов. Необходимо будет разработать технологию извлечения всех топливосодержащих масс и радиоактивных отходов с их надежным захоронением в глубоких геологических формациях, если на тот момент не будет принято другого решения.

REUTERS Gleb Garanich Чернобыльская АЭС

Работы по демонтажу нестабильных конструкций над четвертым энергоблоком ЧАЭС необходимо завершить до истечения проектного срока безопасной эксплуатации старого саркофага. Стоит напомнить, что в акте приемки на техническое обслуживание объекта "Укрытие", который был подписан 30 ноября 1986 года, был указан проектный срок эксплуатации основных конструкций до ноября до 2016 года. В 2008 году был завершен этап стабилизации основных нестабильных конструкций, и по результатам этой работы проектный срок был продлен на 15 лет, то есть до 2023 года. Именно поэтому работы по демонтажу нестабильных конструкций необходимо завершить до истечения проектного срока безопасной эксплуатации.

Главное же предназначение конфаймента — это предотвращение распространения радиоактивных веществ за пределы укрытия даже при самом неблагоприятном развитии событий, поэтому в Европе уже могут особо и не волноваться. После установки "Арки" второй этап преобразования изоляционного арочного сооружения "Укрытие" в экологически безопасную систему закончился.

Что делать?

Третий этап — демонтаж нестабильных конструкций и извлечение топливосодержащих масс. Это сверхсложная задача, с которой ни одна страна в мире самостоятельно справиться не сможет. Здесь нужны будут и научные знания, и промышленный потенциал, и робототехника, понадобится потенциал всей мировой ядерной отрасли. Поэтому на этом этапе весьма логично было бы создать такую же площадку международного сотрудничества, как и при сооружении "Арки".

Не стоит забывать, и это неоднократно подчеркивали специалисты, что проблема извлечения топливосодержащих масс также очень важна, и сначала даже была включена в SIP (Shelter Implementation Plan — план, в рамках которого сооружался новый безопасный конфаймент), но потом ее из действия SIP изъялив связи с недостатком финансирования.

На сегодня у Украины нет конкретных промышленных разработок по извлечению топливосодержащих масс, а есть только небольшие концептуальные проработки, которые делал Институт проблем безопасности АЭС, находящийся в Чернобыле. Причина та же — отсутствие финансирования. Но рассчитывать на международную помощь больше не приходится.

И если не найдется в мире тех, кто готов финансировать извлечение топливосодержащих масс из разрушенного реактора, Украине, возможно, придется это делать самостоятельно.

Кроме того, в существующих нормативных документах, в законах Украины написано, что захоронение высокоактивных длительно существующих отходов должно осуществляться только в глубоких геологических формациях. А создание такого хранилища в обозримом будущем не просматривается, поскольку в нынешних экономических реалиях Украина не в состоянии за собственные средства осуществить его строительство такого хранилища.

Руководитель профсоюза ветеранов атомной энергетики и промышленности Максим Кремень считает, что демонтаж старых конструкций и извлечение топливосодержащих масс потребует огромных людских затрат.

"Например, в Англии реакторы такого же типа, которые вывели из эксплуатации, просто оставили на 120 лет. Проверили строительные конструкции и упрочнили их, проверили пожарную безопасность,проверили, как откачивается вода, сделали радиационную проверку вокруг и вентиляцию вовнутрь — и всё. Потому что все эти разборки — это очень дорогое удовольствие. Мало того, что оборудование, но это еще траты здоровья людей. Поэтому самым разумным решением будет просто поддерживать прочность всех этих конструкций под "Аркой", делать оценки этих конструкций и наблюдать за остатками топлива, с тем, чтобы фиксировать любые изменения. И если любые изменения будут идти в сторону каких-то угроз (хотя, в принципе, там и угроз никаких нет), заниматься этим. Топливо — это живой элемент, он постоянно видоизменяется. Он может переходить в разные состояния, и какое из них каким будет — нужно смотреть. Там есть очень много требований, чтобы не было взрыва, но взрыва там не будет — для этого нужны определенные условия и они там не создадутся. Другое дело — пыль, но НБК защищает от пыли",- сказал РИА Новости Украина Максим Кремень.

Смотрите также: Чернобыль: планетарная катастрофа в цифрах и фактах

Может, скинемся всем миром снова?

Руководство ЧАЭС еще в 2016 году обращалось с инициативой к правительству создать новый международный фонд, по аналогии с Чернобыльским фондом "Укрытие". Однако никаких особых подвижек в этом вопросе нет — никто не горит желанием такие фонды создавать.

И вот теперь президент Украины Петр Порошенко обращается к международному сообществу за помощью.

"Преодоление последствий Чернобыльской катастрофы требует четко скоординированных усилий всего международного сообщества. Почему так? Потому что масштаб Чернобыльской катастрофы планетарный характер. Никто не чувствует себя в безопасности, пока мы не наладили эффективную работу системы преодоления последствий этой трагедии", — сказал Порошенко во время поездки на Чернобыльскую АЭС по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы.

По его словам, здесь не может быть границ — в Беларуси, России или Европе это может быть так же опасно.

Недавно Петр Порошенко поручил правительству Украины "разработать с ЕБРР вопрос о создании фонда для финансирования мероприятий третьего этапа Стратегии".

Откликнется ли мировое сообщество, покажет время.