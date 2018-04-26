Эстония: "серопаспортники" впервые получили чернобыльское пособие

РИА Новости Украина

Департамент социального страхования Эстонии выплатил первые пособия обладателям "серого паспорта", которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. Новое социальное пособие (в размере 230 евро ежегодно) на текущей неделе получили в общей сложности 396 человек, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на официальный сайт департамента.

Уточняется, что пособие предназначено для людей, которые были принудительно направлены на ликвидацию последствий катастрофы в Чернобыле, а условие получения пособия состоит в том, что человек жил в Эстонии до катастрофы и живет в Эстонии сейчас. Пособие будут получать также те люди, которые до Чернобыльской катастрофы проживали в Эстонии, но переехали в другую страну, откуда были направлены на ликвидацию последствий аварии, и позже вернулись в Эстонию и проживают здесь.

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Председатель правления Объединения чернобыльских ветеранов Эстонии Юри Рейнманн заявил, что главный положительный момент заключается в том, что перед государством теперь все одинаковы.

"Очень важно, чтобы ветераны были равны. Однажды я был на собрании ветеранов Чернобыля в Нарве, и страшно было смотреть: прямо по лицам было видно различие — в отличие от местных таллиннские хорошо выглядели, потому что посещают санатории и так далее. А Нарва, Кохтла-Ярве людям ничего не дали — полный ноль. Теперь хоть государство что-то дает", — сказал он.

Теперь же, продолжил Рейнманн, хоть сумма пособия и маленькая, сам факт выплаты сильно влияет психологически: "Деньги небольшие, но дело не в них, а в отношении государства. "Серопаспортник" чувствует, что государство заметило его, власть понимает, что он был в Чернобыле, то есть неграждан уравняли с гражданами Эстонии. Это очень важно".

Что касается муниципальной поддержки, то это входит исключительно в компетенцию местных самоуправлений. К примеру, Таллинн выплачивает пособия на посещение санатория, лечение зубов и приобретение очков: общая сумма составляет примерно 300 евро в год.

Говоря о проживающих в Эстонии российских гражданах (им эстонское государство пособий не выплачивает), Юри Рейнманн отметил, что Россия и должна финансово им помогать.

Дело сдвинулось с мертвой точки

Председатель Нарвского союза ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Непримеров в комментарии Sputnik Эстония подтвердил, что муниципальные власти в Нарве пособия "чернобыльцам" не выплачивают. Но ветераны Чернобыля могут бесплатно ездить на общественном транспорте, а также получать десятидневные реабилитационные услуги в одном из медицинских центров Нарвы, заплатив чуть более 23 евро вместо положенных 400 с лишним.

Сергей Непримеров считает, что льготы и выплаты могли бы быть и побольше, в том числе и жителям региона с российским паспортом, но инициатива должна исходить поближе к Таллинну, не из Ида-Вирумаа:

"Все, что исходит из Ида-Вирумаа, — это красная тряпка "для быка", для нашего государства. Были у членов нашего союза и встречи с Ильвесом в бытность того президентом, поднимали вопрос. Но только при нынешней власти что-то сдвинулось", — добавил он.

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Долгожданное решение

6 декабря 2017 года большинство членов эстонского парламента проголосовало за принятие предложенных правительством страны поправок к "Закону о лицах, репрессированных оккупационными режимами" и "Закону о социальном обеспечении".

Согласно принятым поправкам, с 2018 года со 192 до 230 евро было повышено так называемое годовое "пособие репрессированным оккупационными режимами", которое получают в том числе и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, с 2018 года это пособие можно получать не только обладателям эстонского гражданства, но и "чернобыльцам" с "серыми паспортами" и получившим гражданство Эстонии в порядке натурализации.