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    Фотоленты

    И нерожденным...В Киеве прошел митинг-реквием памяти жертв Чернобыля

    (обновлено: )98
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Украинское фото
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Украинское фото
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Украинское фото
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Украинское фото
    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Киеве
    Украинское фото
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофы
    REUTERS Valentyn Ogirenko

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    Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса "Памятник жертвам Чернобыльской трагедии" провели в столице.

    Чернобыль спустя 30 лет после аварии
    REUTERS/Gleb Garanich
    Зона отчуждения ЧАЭС: что делать с землей?

    Акция, под названием "И мертвым, и живым, и нерожденным…" — память погибших ликвидаторам  и всем тем, кто умер от последствий ЧАЭС.

    Почтить память погибших пришли вдовы и родственники ликвидаторов, а так же школьники нескольких столичных школ. 

    Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Чернобыльская станция должна превратиться в безопасную систему с помощью защитной оболочки "Укрытие" (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года.

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