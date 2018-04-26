И нерожденным...В Киеве прошел митинг-реквием памяти жертв Чернобыля

Митинг-реквием на территории Мемориального комплекса "Памятник жертвам Чернобыльской трагедии" провели в столице.

Акция, под названием "И мертвым, и живым, и нерожденным…" — память погибших ликвидаторам и всем тем, кто умер от последствий ЧАЭС.

Почтить память погибших пришли вдовы и родственники ликвидаторов, а так же школьники нескольких столичных школ.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Чернобыльская станция должна превратиться в безопасную систему с помощью защитной оболочки "Укрытие" (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года.