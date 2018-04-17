Кому выгодно полиграф-шоу с Савченко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Арестованная украинской властью летчица-героиня Надежда Савченко потихоньку выходит из затяжного бытия.

Нардеп, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, начала проходить допрос на полиграфе при отсутствии адвокатов. Об этом журналистам сообщила ее сестра Вера Савченко.



"Штатным врачом было решено и назначено ей принимать глюкозу, чтобы уравновесить сердцебиение. Таким образом она будет проходить полиграф… Ее привезли. Час Надежда была без защитников. Неизвестно, какое там оказывалось давление. Адвокаты очень возмущены что процедура началась без них", — заявила сестра нардепа, отметив, что процедура допроса на полиграфе будет продолжаться около шести часов.

Между тем, политический эксперт Николай Спиридонов считает, что процедура допроса на полиграфе — часть шоу в преддверии президентских выборов.

"Во-первых, показания на полиграфе не имеют юридической силы. Даже если полиграф подтвердит, что Савченко невиновна, никто ее не освободит. Равно как и если полиграф укажет на ее вину, это не будет доказательством. Полиграф используется как косвенное подспорье для установления истины. Савченко неоднократно говорила о том, что хочет пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Надо понимать, что процедура прохождения полиграфа для Савченко — часть шоу в преддверии президентских выборов", — говорит политолог.

По его словам, Савченко в какой-то мере даже выгодно пройти процедуру полиграфа.

"Надо понимать, что Савченко, как военнослужащий, достаточно хорошо подготовлена для того, чтобы отвечать на вопросы. Поэтому для нее не составит труда ответить так, как нужно ей", — отмечает Спиридонов.

Эксперт уверен, что и действующей власти выгодно пропустить Надежду Савченко через полиграф.

"Власть понимает, что народу сейчас нужно дать какой-то шоу, хлеба и зрелищ. Арест Савченко — достаточно безопасное зрелище. Власть не ощущает угрозы прямого давления, но шоу, которое можно раскрутить вокруг Савченко дает хорошие рейтинги. Полиграф — это один из пунктов этого сценария", — резюмировал Спиридонов.

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