Савченко отвезли в клинику из-за голодовки - сестра

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве и объявившую голодовку с 23 марта, отвезли в клинику на обследование, сообщила в четверг ее сестра Вера Савченко.

Ранее Вера Савченко заявила, что ее сестра за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.

"Согласно той информации, которую мне предоставили в СИЗО, ее (Надежду Савченко — ред.) уже отвезли в клинику по ее согласию на обследование. Поэтому я снова буду сегодня просить о свидании, чтобы понять, чем все закончилось", — сказала Вера телеканалу "112 Украина".

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.