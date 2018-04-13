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    Политика

    Савченко не смогла пройти проверку на детекторе лжи

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (280)

    (обновлено: )72813
    Как сообщила сестра Савченко, у Надежды постоянная тахикардия и температура держится, уже более 20 дней голодовка. Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить, поэтому пока что взяли паузу.
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Допрос на полиграфе депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которую арестовали по обвинению в подготовке терактов в Киеве, приостановили из-за ее самочувствия, сообщила журналистам сестра депутата Вера Савченко.

    Вера Савченко. Видео
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    Вера Савченко о том, как ее сестра "взорвала" Раду

    Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в пятницу утром.

    "Так как постоянная тахикардия и температура держится, уже более 20 дней голодовка, поэтому сейчас этот вопрос остался открытым. Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить, поэтому пока что взяли паузу… Все взяли паузу, полиграфологи выполнили свою работу, сказали, что это невозможно… В таком состоянии допрашивать человека на полиграфе не имеет смысла.. То есть процедура не завершена", — сказала Вера Савенко, ее заявление транслировал телеканал "112 Украина".

    Ранее Савченко настаивала на публичности проверки на полиграфе.

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