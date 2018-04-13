Савченко не смогла пройти проверку на детекторе лжи

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Допрос на полиграфе депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которую арестовали по обвинению в подготовке терактов в Киеве, приостановили из-за ее самочувствия, сообщила журналистам сестра депутата Вера Савченко.

Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в пятницу утром.

"Так как постоянная тахикардия и температура держится, уже более 20 дней голодовка, поэтому сейчас этот вопрос остался открытым. Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить, поэтому пока что взяли паузу… Все взяли паузу, полиграфологи выполнили свою работу, сказали, что это невозможно… В таком состоянии допрашивать человека на полиграфе не имеет смысла.. То есть процедура не завершена", — сказала Вера Савенко, ее заявление транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее Савченко настаивала на публичности проверки на полиграфе.