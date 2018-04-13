Савченко требует публичной проверки на полиграфе

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко, которая в пятницу должна пройти проверку на полиграфе, потребовала публичности процесса, сообщила ее сестра Вера Савченко, говорится в сюжете ТСН.

Смотрите также: Вера Савченко о том, как ее сестра "взорвала" Раду

По словам сестры, Надежда хочет, чтобы была осуществлена минимум видеотрансляция проверки, если журналистов не пустят на саму процедуру.

Ранее стало известно, что народный депутат Надежда Савченко, ее адвокаты и следователи согласовали предварительно дату допроса на полиграфе.

Ранее сестра Савченко Вера заявила, что депутат за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.