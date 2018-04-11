Пьет воду и курит. Савченко очень сильно похудела

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов, ее в четверг доставят в больницу, сообщила журналистам ее сестра Вера Савченко.

Надежда Савченко объявила голодовку с 23 марта.

"У нее был вес 85 килограммов, сейчас она весит 70 килограммов… У нее продолжаются спазмы и иногда есть рвота", — сказала Вера Савченко после свидания с сестрой в киевском СИЗО. По словам Веры Савченко, в четверг Надежду госпитализируют, так как у нее проблемы с желудком. На условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты, добавила сестра.

В свою очередь мать депутата Рады Мария Савченко рассказала журналистам, что просила дочь прекратить голодовку, однако та отказалась.

Как отметили в пресс-службе СБУ, в больницу ее не повезут.

"Ей предоставляется полная медицинская помощь на месте", — сказали в пресс-службе.

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.