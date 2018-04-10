Обыски у Савченко. Появился комментарий СБУ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина.

В Службе безопасности Украины не подтвердили, было ли изъято оружие во время обысков в помещениях арестованного народного депутата Надежды Савченко, передает УНН

"Проводились следственные действия. Изымалось ли что-то — тайна следствия. Следственные действия будут продолжаться и в дальнейшем", — сказали в СБУ.

Ранее СМИ сообщали, что во время обысков в квартире народного депутата Надежды Савченко изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.