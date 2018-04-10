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    Общество

    Обыски у Савченко. Появился комментарий СБУ

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    Арест Савченко: следствие, суд (272)

    (обновлено: )236
    По данным СБУ, у Савченко проводились следственные действия: "Изымалось ли что-то - тайна следствия. Следственные действия будут продолжаться и в дальнейшем".
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. 

    Алексей Савченко о последнем разговоре с Волошиным. Видео
    LB.ua/Youtube
    Савченко о последнем разговоре с Волошиным
    В Службе безопасности Украины не подтвердили, было ли изъято оружие во время обысков в помещениях арестованного народного депутата Надежды Савченко, передает УНН.

    "Проводились следственные действия. Изымалось ли что-то — тайна следствия. Следственные действия будут продолжаться и в дальнейшем", — сказали в СБУ.

    Ранее СМИ сообщали, что во время обысков в квартире народного депутата Надежды Савченко изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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