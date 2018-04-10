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    Следователи изъяли пистолет в квартире Савченко во время обысков - СМИ

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (270)

    (обновлено: )25811
    Мама Надежды Савченко рассказала, что пистолет ее дочери подарил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, были и патроны к нему, но работники СБУ его и забрали.
    Савченко в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Следователи Службы безопасности Украины во время обыска в квартире народного депутата Надежды Савченко изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.

    Надежда Савченко
    УНИАН
    Савченко "закрыли", опасаясь краха политсистемы — соратники

    Об этом журналистам сообщила мать Надежды Мария Савченко. 

    Мария Савченко рассказала, что во вторник в 7 утра в квартиру, где проживает Надежда Савченко вместе с ней и сестрой, пришло пятеро следователей Службы безопасности Украины с двумя понятыми и в течение двух часов проводили обыски в квартире нардепа. Что именно искали следователи — матери они не сообщили, но Мария Савченко утверждает, что работники СБУ искали оружие. Следователи, по словам Марии Савченко, изъяли винчестер с компьютера сестры Надежды Веры Савченко, а также наградной пистолет нардепа, сообщает УНН.

    "Пистолет Надежде подарил Андрей Парубий. Были и патроны к нему, они (работники СБУ — Ред.) его и забрали", — сказала Мария Савченко.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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