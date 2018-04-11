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    Вера Савченко о том, как ее сестра "взорвала" Раду

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    Арест Савченко: следствие, суд (273)

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    Вера Савченко уверена, что ее сестра Надеждал срывает маски с политиков, разоблачает, являясь "лакмусовой бумажкой на кислую среду".
    Канал на Youtube ZIK

    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом, все-таки осуществила своеобразный переворот в Украине — она ​​"взорвала" Верховную Раду, считает сестра нардепа Вера Савченко.

    "По крайней мере, политики заговорили, что мы понимаем, что нас люди прокляли и ненавидят. Они это понимают, но не идут", — заявила Савченко-младшая в эфире телеканала ZIK.

    Она отметила, что "время расставит точки в вопросе поддержки или не поддержки украинцами ее сестры", а вот "с украинскими судами будет непросто".

    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Скриншот dfysx dfysx
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    "С Россией все было понятно. Там — это одна тоталитарная машина, там нет ничего, а тут, как говорить западным политикам, что моя Украина — это очень хорошая страна, но украинские политики только маскируются под демократов. Вслед за Савченко идет Холодницкий, Сытник… Кого не убили, того выслали или посадили. Борьба с коррупцией только имитируется, но на самом деле все там узурпируется… Как нашим западным партнерам так тонко говорить, что Украина — это хорошо, но украинская власть — это пока очень плохо?"- говорит Вера Савченко.

    Она также убеждена, что ее сестра срывает маски с политиков, разоблачает, являясь "лакмусовой бумажкой на кислую среду". 

    "Мы хотели действий, чтобы быстрее начался этот процесс обмена (пленными — Ред.), так как все ожидали, что вот у Нади получится — и должны выйти все, вот завтра. Надежда сделала колоссальное дело — она ​​процесс верификации запустила", — отметила Вера Савченко и напомнила, что ранее никто не обнародовал списки пленных, поэтому их родственники не знали, живые ли они или а мертвы.

    Вера Савченко также рассказала, что встречалась с Виктором Медведчуком несколько раз. Во время встреч речь шла об освобождении сестры, которая на тот момент находилась в русском плену. Надежда, заверила Вера Савченко, никогда с Медведчуком не встречалась.

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    Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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    Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку

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