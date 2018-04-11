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    Политика

    У Савченко рассказали, когда она пройдет детектор лжи

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (276)

    (обновлено: )49
    Адвокат Надежды Савченко сообщил, что согласована предварительно дата допроса на полиграфе, это будет "на этой неделе".
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко, ее адвокаты и следователи согласовали предварительно дату допроса на полиграфе.

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    Об этом "Украинской правде" сообщил защитник Савченко Олег Соловей.

    "Мы с Надеждой Викторовной и следователем встречались после обеда и обсуждали вопросы о проведении экспертизы на полиграфе. Предварительный план есть. Сейчас он согласовывается с экспертом. Предварительная дата есть", — сказал адвокат.

    Он отказался назвать эту дату, но добавил, что это будет "на этой неделе" и добавил, что во время этой встречи Савченко чувствовала себя нормально.

    "Состояние ее нормальное, достаточно энергично мы сегодня поработали. Вопрос о больнице сих пор не обсуждался", — рассказал адвокат.

    Ранее сестра Савченко Вера заявила, что депутат за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.

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