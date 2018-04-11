У Савченко рассказали, когда она пройдет детектор лжи

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко, ее адвокаты и следователи согласовали предварительно дату допроса на полиграфе.

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник Савченко Олег Соловей.

"Мы с Надеждой Викторовной и следователем встречались после обеда и обсуждали вопросы о проведении экспертизы на полиграфе. Предварительный план есть. Сейчас он согласовывается с экспертом. Предварительная дата есть", — сказал адвокат.

Он отказался назвать эту дату, но добавил, что это будет "на этой неделе" и добавил, что во время этой встречи Савченко чувствовала себя нормально.

"Состояние ее нормальное, достаточно энергично мы сегодня поработали. Вопрос о больнице сих пор не обсуждался", — рассказал адвокат.

Ранее сестра Савченко Вера заявила, что депутат за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.