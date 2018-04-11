Савченко намерена работать из СИЗО, потребовала помощников

Ранее сестра Савченко Вера заявила, что депутат за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.
"Лидер политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народный депутат Надежда Савченко, требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность", — говорится в сообщении пресс-службы на странице Савченко в Facebook.
Сообщается, что депутат направила обращения уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, в которых она просит разрешить свидание с ее официальными помощниками-консультантами.
По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.