Савченко намерена работать из СИЗО, потребовала помощников

REUTERS Hannibal Hanschke Хроника 10 апреля: встреча Порошенко и Меркель, обыски у Савченко, показания Цукерберга Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве и объявившая голодовку с 23 марта, потребовала пустить к ней в СИЗО помощников для реализации депутатской и политической деятельности, сообщила в среду пресс-служба партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Ранее сестра Савченко Вера заявила, что депутат за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.

"Лидер политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народный депутат Надежда Савченко, требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность", — говорится в сообщении пресс-службы на странице Савченко в Facebook.

Сообщается, что депутат направила обращения уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, в которых она просит разрешить свидание с ее официальными помощниками-консультантами.

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.