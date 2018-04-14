Александр Савченко: гривна - нацвалюта второй лиги

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальный банк Украины на 11 апреля 2018 года укрепил курс гривны на 5 копеек до 25,98 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 10 апреля. Курс доллара на межбанке в продаже 11 апреля понизился на 6 копеек до 25,96 грн/долл, курс в покупке понизился на 3 копейки – до 25,95 грн/долл. Курс евро в продаже повысился почти на 9 копеек — до 32,09 грн/евро.

Состояние украинской валюты проанализировал ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якою є гривня на сьогодні?

— Гривня — це відносно нова валюта, існує трошки більше ніж 25 років, на жаль, вона не стала повністю вільно конвертованою, тобто український бізнес і українські громадяни не можуть вільно інвестувати свої кошти за кордон, перераховувати туди будь-які суми. Тобто її діяльність обмежена лише поточними операціями. От платити можемо. А капітальні інвестиційні операції робити не можемо.

А є якісь валюти ще в світі, які, як гривня, теж не вийшли за рамки своєї країни?

— Я думаю, це білоруська валюта. І то, вона набагато більш розповсюджена. Тобто там більше можна її використовувати для зовнішніх розрахунків, ніж гривню.

Турки зі своєю лірою, наприклад, можуть в будь-яку країну інвестувати без проблем?

— Ні, це можливість, це не означає реальність. Тобто що я хочу сказати? Наприклад, у вас є депозит — 100 тисяч доларів і ви хочете купити дім в Болгарії, і там проводити літо. Чи ви хочете купити акції і облігації, наприклад, на Facebook, зараз вони піднялися після промови Цукерберга, акції піднялися на 4,5%. І якщо б наші молоді люди могли інвестувати в ці акції, то могли б заробити за один день 4,5%. Звичайно, можна і втратити. Отже, якщо повернутися до характеристики валюти, що вона не є вільно конвертованою — це другий рівень по капітальним операціям. І третій рівень — це прайм-ліга валют, це резервні валюти. Резервні валюти — це такі валюти, в яких можна зберігати національні резерви всіх інших країн. Наприклад, Україна має золотовалютні резерви. Так от резервні валюти — це звичайно долар, євро, фунт англійський, франк, японська єна. Зараз США дозволили вже з минулого року вважати резервною валютою китайський юань. Оце прайм-ліга.

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Що потрібно для того, аби вважатися резервною валютою?

— Ти маєш довести, що вона стабільна, що нема обмежень по операціях з цією валютою. Наприклад, ви можете теоретично взяти кредит в швейцарських франках в Польщі. Теоретично. Та і в Україні це було можливо, коли не було заборони на валютне кредитування.

Можна згадати, як курси змінювалися, коли люди понабирали собі валютних кредитів.

— Так. Отже, що таке прайм-ліга, ми визначили. І визначають це не США, а МВФ, та ми знаємо, що ключовий спонсор МВФ і головний акціонер — це США. Хотів би сказати нашим слухачам, що ми, українці, теж є акціонерами МВФ. В 1991 році в Бангкоку я зробив заяву, я тоді працював заступником голови НБУ, що ми хочемо самостійно бути акціонерами, а не в складі СРСР. І отже ми теж акціонери, але наша питома вага дуже мала.

Ми міноритарні акціонери?

— Так. Коли кажуть: "не треба брати гроші МВФ", це повна дурня. Ми маємо брати, це наші гроші. І свою долю, коли нам потрібно, ми маємо брати. Кожна країна має певний ліміт. Але це вже інше питання. Отже, якщо брати вищу лігу, першу лігу і другу лігу, то, на жаль, наша гривня, в другій лізі.

Зараз достатньо тієї ваги і тієї міці української гривні, яку ми маємо на сьогодні?

— Відповідь на це питання ви знайдете в моїй книжці, яка тільки вийде десь в вересні-жовтні.

Вона поспіє за курсом та інфляцією?

— За всім поспіє. Справа в тому, що я сам створював нашу українську валюту і зараз відчуваю не лише моральну, але і фізичну відповідальність за те, що діється з нашою валютою, що вона за роки свого існування так сильно девальвує. Отже, чим потужніша валюта, тим потужніша країна, тим заможніше родини, які живуть в цій країні.

А в ізольованій країні, яка не взаємодіє з іншими, вже не важливо, чи є національна валюта вільно конвертованою?

— Звичайно, ізольовані країни не потребують сильної валюти, відкритої економіки, а Україна — на жаль чи на щастя — є дуже відкритою країною, ми тотально залежимо від нашого експорту та імпорту. І тому чим сильнішу та міцнішу валюту ми будемо мати, тим заможніше ми будемо і тим більше з нами будуть рахуватися. Приклад: до такої шаленої девальвації 2014-2015 років наш ВВП був набагато більше, ніж 200 мільярдів доларів. Не будемо зараз казати, який, бо там коливання весь час йшли, але суттєво більше. А потім ми через девальвацію валюти впали, менше ста у нас був ВВП. Зараз в доларах ВВП зростає, відповідно рейтинг країни буде зростати, міць її зростає. І тому відповідно, чим потужніше і міцніше валюта, тим більше економіка, тим більше з нею рахуються, і тим більше твоя геополітична роль.

От наприклад, зараз наша роль у дискурсі з Німеччиною та Росією, які хочуть відкрити в обхід України "Північний потік-2". Якщо б наш ВВП приблизно відповідав нашому людському і матеріальному потенціалу, це десь трильйон, я так вважаю, для України адекватний ВВП в трильйон доларів. Росія зараз має трішки більше трильйона. То повірте, так би з нами не поводилися, і Німеччина з нами би вже рахувалася. А так з нами не рахуються. В тому числі через маленьку гривню.

Ранее финансовый аналитик Виктор Федоров спрогнозировал, что ревальвация гривны будет продолжаться до лета.

А экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что рост гривны станет ударом для экономики.