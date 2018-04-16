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    Политика

    Савченко возобновила голодовку

    (обновлено: )15210
    Адвокат Савченко сообщил, что его подзащитная написала заявление о том, что возобновила голодовку с сегодняшнего дня бессрочно.
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве и согласившаяся на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе, возобновила бессрочное голодание, заявил в понедельник РИА Новости ее адвокат Олег Соловей.

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    Савченко объявила голодовку с 23 марта, однако согласилась на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе. Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в минувшую пятницу, но он был приостановлен из-за плохо самочувствия Надежды. Предполагалось, что экспертиза на полиграфе будет продолжена в понедельник.

    "Она написала заявление о том, что возобновила голодовку с сегодняшнего дня (понедельник — ред.) бессрочно", — заявил Соловей.

    Адвокат также заявил, что Савченко может пройти экспертизу на полиграфе во вторник.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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