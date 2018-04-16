Савченко возобновила голодовку

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве и согласившаяся на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе, возобновила бессрочное голодание, заявил в понедельник РИА Новости ее адвокат Олег Соловей.

Савченко объявила голодовку с 23 марта, однако согласилась на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе. Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в минувшую пятницу, но он был приостановлен из-за плохо самочувствия Надежды. Предполагалось, что экспертиза на полиграфе будет продолжена в понедельник.

"Она написала заявление о том, что возобновила голодовку с сегодняшнего дня (понедельник — ред.) бессрочно", — заявил Соловей.

Адвокат также заявил, что Савченко может пройти экспертизу на полиграфе во вторник.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.