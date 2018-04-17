Савченко и полиграф. Чего ждать?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Внефракционный депутат Надежда Савченко 13 апреля дала показания на полиграфе, причем она сама настаивала на прохождении этой процедуры.

Сообщалось, что процедура займет 5-6 часов. Впрочем, впоследствии сестра депутата — Вера — сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу из-за голодовки Надежды Савченко.

Как данные, полученные от прохождения полиграфа, могут повлиять на ход дела, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист, адвокат Евгений Лосовский.

По вашему мнению, зачем Савченко настаивала на прохождении экспертизы на полиграфе, если собиралась голодать?

— Вопрос голодовки и прохождения какой-либо экспертизы в данном случае напрямую не связан со временем проведения каких-либо процессуальных действий, и в принципе состояние здоровья, конечно, может влиять на проведение какой-либо медицинской экспертизы, или психофизиологической экспертизы. Поэтому только специалисты могут определить в данном случае, готов ли гражданин проходить психофизиологическую экспертизу.

Эти показания, полученные в результате экспертизы на полиграфе, какую имеют юридическую силу, и на что могут повлиять?

— Прежде всего, данные показания в виде психофизиологического интервью не являются так называемыми безоговорочными доказательствами. То есть в данном случае они имеют рекомендательный характер, и во время проведения судебного следствия, конечно, будут приниматься судьей соответственно в комплексе с другими доказательствами. И уже взвешивание в данном случае безоговорочных доказательств и рекомендательных доказательств, и косвенных, будет определяться уже соответственно решение следственного судьи.

Этот человек, который проводит экспертизу, оценивает в целом все показания и делает какой-то один вывод? Или дает некую выдержку из этого?

— Насколько мне известно, за последнее время есть сертифицированный полиграф, который используется в Украине в данном случае. Второе: полиграфолог предоставляет вывод, который учитывает как медицинский показатель и является вероятностным показателем. То есть он ни в коем случае не будет содержать утвердительных фраз. То есть будет сказано, что в высокой степени характеризуется, что на вопрос такой-то ответ имеет высокую вероятность правды. В данном случае идет вывод, полиграфолог не определяет причины, по каким тот или другой ответ является вероятным наиболее или нет. Он абсолютно констатирует медицински психофизиологическую реакцию организма, в данном случае реакцию на глаз, реакцию сердечного ритма, ряд психофизиологических вегетативных реакций, ощущение дрожи, пота на тот или другой вопрос.

Если Савченко сегодня голодает, ей нельзя, то следующая проверка будет через определенное время?

— Срока как такового не существует, только в связи с медицинскими показаниями.

Докладніше про саму процуру проходження поліграфу і необхідні умови для об'єктивного дослідження в ефірі "ГС" розповів поліграфолог Андрій Волик.

Які психофізіологічні умови забороняють проходити тест на поліграфі?

— Якщо людину хтось бив, залякував, стращав… Якщо фізично або емоційно людину тортурували. В такому випадку потрібно від тесту відмовлятися.

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Саме тому адвокати кажуть, що примусове голодування є тортурами? Вони намагаються на це тиснути?

— Ні, якщо голодування було примусовим, зрозуміло, це є той фактор, який може вплинути певним чином на психофізіологічні та психоемоційні показники обстеженого суб'єкта. Але якщо людина має досвід голодування… наприклад, у мене були такі, що по 13, по 16 днів не їли. Рекорд у мене був — три дні води не пив. Але якщо людина адекватна і готова до таких процедур, то вона буде відносно адекватно сприймати ті подразники, або питання, які їй будуть ставити. Але якщо для людини голодування вперше, людина недосвідчена в цьому плані, то зрозуміло, що показники можуть бути хибними. В такому випадку варто відмовлятися поліграфологам від тесту. Так само якщо людина дві доби не пила, не їла, або один з факторів ще, якщо приймали якісь ліки психотронного характеру, наркотики, напередодні тесту, за кілька годин чи хвилин, і почуває себе неадекватною, поліграфолог, психолог і лікар це бачить, що веде себе неадекватно, то в такому випадку, зрозуміло, ми відмовляємося від тестувань людей. Такий ще випадок: якщо людина не спала добу-дві, наприклад, три. Одне діло, якщо людина досвідчена і має досвід не спати по добі, по дві, то це не так страшно. Але якщо людина вперше таке робить, то в такому випадку бажано відмовитися поліграфологу від тесту.

Але це треба довести, що людина навчена не спати чи не навчена не спати.

— Якщо людина щирі має наміри пройти на поліграфі, і спеціально це не робила, то їй нема чого приховувати, вона чесно каже: ви знаєте, я над собою надзусиль ніяких не робила, я не робила спеціально голодування, спеціально не пила, спеціально не не спала, я щира людина, я хочу пройти тестування, мені нема чого боятися, я хочу довести свою правоту. Але якщо це не відповідає одновісності, а в нинішніх умовах, де вона перебуває, можна відстежити за допомогою відео, що людина з собою робила, як робила, тоді зрозуміло постає велике питання: чи свідомо людина не їла кілька діб, чи можливо у когось проконсультувалася.

Якщо вона оголосила голодування, певно вона свідомо не їла?

— Значить, людина себе десь доводила до відповідного такого фізикофізіологічного і психоемоційного не в повній мірі адекватного стану.

А коли вона вже почне нормально їсти, через скільки днів вона зможе пройти тест на поліграфі?

— Буквально 3-5 днів. До семи днів, людина прийде до норми і все буде добре.

Чи можна взагалі обманути поліграф?

— Ні. Поліграф не обманюють. Обманюють "фахівця". Або професора з трьома "с". Але не справжнього фахівця. Поліграф об'єктивно фіксує те, що показує організм. Поліграф фіксує від 2 до 2000 параметральних показників систем організму обстеженої людини.

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Така експертиза може проводитися публічно, як цього вимагала Надія Савченко?

— Може бути публічною, якщо в кімнаті знаходиться суб'єкт тестування, тобто пані Надія, і поліграфолог який її обстежує. І залишається камера, в іншій кімнаті, де сигнал отримується, і люди можуть бачити її. В такому випадку це можливо. І за умов, якщо кімната належним чином обладнана, відповідного метражу, відповідного інтер'єру, треба, щоб був відповідний інструмент, спеціалізоване поліграфічне крісло. Тут треба дуже багато факторів врахувати: і о котрій годині людину тестують, хто тестує, із яким рівнем підготовки, освіти, який інструмент, які датчики використовуються, які додаткові датчики. Тобто це дуже серйозна процедура, відповідальна, де багато треба враховувати деталей, які впливають потім в некінцевому результаті на об'єктивність показників і результатів, вердиктів, які робляться по людині, яка тестується.

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Ранее политолог Александр Антонюк заявлял, что либо Савченко — гениальный актер, либо ее дело политически мотивировано. Также он добавил, что прежде чем проводить следственные действия по отношению к Надежде Савченко, нужно провести экспертизу ее психического здоровья.