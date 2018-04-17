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    У Порошенко задумали лишить Савченко звания Героя Украины - СМИ

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (283)

    (обновлено: )29603
    Администрация президента ведет ищет юридические основания лишить депутата Верховной Рады Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве.
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Администрации президента Петра Порошенко ищут юридические основания лишить депутата Верховной Рады Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве, звания и медали Героя Украины, сообщают интернет-издание "Вести" со ссылкой на информированный источник.

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    В марте 2015 года Порошенко присвоил Савченко звание "Герой Украины". В то время она находилась в тюрьме на территории России.

    "Позиция должна быть максимально внятной. Нужно объяснить, зачем ее лишают звания и звезды героя", — сказал "Вестям" источник в Администрации президента.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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