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    Политика

    Рубан и Савченко отказываются давать показания - СБУ

    (обновлено: )7110
    В СБУ сообщили, что в настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию.
    Савченко на суде у Рубана
    lb.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Главное следственное управление СБ Украины продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Владимира Рубана и Надежды Савченко.

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    "В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию. Сейчас следствием среди прочего назначено и проводится тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Надежды Савченко. Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве", — сообщает СБУ.

    В ведомстве отметили, что осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлений других лиц. 

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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