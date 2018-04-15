Николаев: страсти из-за русского языка

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине разгорелся новый языковый скандал. На внеочередной сессии областного совета Николаева рассматривался вопрос отмены "регионального" статуса русского языка в регионе.

Глава облсовета Виктория Москаленко зачитала проект решения об отмене статуса русского языка как регионального, но местные депутаты не поддержали его. Повторно вопрос выносить на рассмотрение не стали.

"За" отмену статуса проголосовали 23 депутата, при необходимым 33 голосах. 19 депутатов, которые были в зале, вообще отказались голосовать.

В итоге голосование провалилось, на что спешно отреагировал вице-премьер Вячеслав Кириленко.

"Однако так называемый языковой закон уже потерял силу после решения КС (Конституционного суда Украины — ред). А статус региональных предоставлялся на основании этого закона. Надо принимать новый закон о языке!", – написал чиновник в Twitter.

"Провокация удалась – людей рассорили"

Свою позицию по прошедшему голосованию выразил и заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов – назвал само волеизъявление депутатов провокацией.

По словам Кротова, нет необходимости отменять решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, так как оно автоматически потеряло свою силу вместе с отменой Закона Украины "Об основах государственной языковой политики".

"Николаевский облсовет отказался лишать русский язык статуса регионального. Такую формулировку я увидел во многих изданиях, и новость буквально разлетелась по интернету. Поэтому решил расставить точки над "і", чтобы черное перестали называть белым, а белое – черным. Проект решения, за который голосовали депутаты, имеет название – "Об отмене решения", которое было принято ранее, еще в 2012 году. Так вот, решение 2012 года полностью опирается на закон "Об основах государственной языковой политики". Этот закон отменен. Соответсвенно, и все другие решения, принятые на основе этого закона, автоматически аннулируются. И для этого не нужно ни обсуждать старое решение, ни голосовать по нему, ничего – решение уже не действует, независимо ни от чего", – сообщил Кротов на своей странице в Facebook.

По его мнению, внесения вопроса в повестку дня просто попытка спекуляции на языковой теме.

"Просто кому-то было очень нужно отвлечь внимание журналистов и общества, и для этого выбрали тему, которая всегда людей ссорила и разъединяла. И, как показали заголовки во многих изданиях, провокация удалась", – написал депутат.

Языковый камень преткновения

Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Николаевской области было принято в 2012 году. А уже в феврале 2018 года Конституционный Суд во время принял решение касательно соответствия Конституции закона "О принципах государственной языковой политики" №5029-VI (так называемый закон "Кивалова-Колесниченко"). Закон был признан неконституционным.

Читайте также: Коррупция в сфере образования в состоянии довести до самоубийства

Спустя сутки после этого Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект, который регулировал правила размещения рекламы в городах и запрещал использование русского языка в рекламе.

Напомним, в законе "Кивалова-Колесниченко" говорится, что "каждый имеет право свободно определять язык, который считает родным, и выбирать язык общения, а также признавать себя двуязычным или многоязычным и изменять свои языковые предпочтения".

Cтатья 6 закона устанавливает, что государственным языком в Украине является украинский, который обязательно используется на всей территории страны во всех законодательных, исполнительных и судебных органах.

Языком судопроизводства остается украинский. Но суды, где это возможно без дополнительных издержек для сторон и с согласия сторон, могут применять региональные языки.

Что касается образования, то статья 20 гласит, что ВУЗы могут создавать отдельные группы, где можно вести обучение на региональных языках.

"Гуманитарная политика" – инструмент раскола

В ближайший предвыборный год Украину ждет еще много "гуманитарных" скандалов, прогнозирует политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Вся гуманитарная проблематика – церквоь, язык, история, – будет развиваться до выборов. Будет использоваться (властью) как элемент разделения общества и манипулирования общественным мнением. Это неизбежно. Это элементы разрушения Украины", – уверен эксперт.