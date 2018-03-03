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    Бортник о законодательных кризисах из-за отмены "языкового закона"

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    Закон о языке: КСУ создал прецедент (21)

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    Политический эксперт Руслан Бортник напомнил, что закон об основах языковой политики 2012 года прекращал действие закона о языках в УССР 1989 года, в котором русский язык является официальным.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики грозит властям новыми законодательными кризисами, заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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    "Во-первых, закон об основах языковой политики прекращал действие закона УССР о языках, в котором русский язык является официальным, языком межнационального общения. Таким образом, можно предположить, и это будет такая коллизия, что Конституционны суд, отменив закон 2012 года, восстанавливает закон 1989 года", — заявил Бортник.

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    В то же время эксперт подчеркнул, что это далеко не все законодательные кризисы, которые вытекают из решения КСУ.

    КС Украины в среду, 28 февраля, признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия. С этого дня закон считается утратившим силу.

    В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. В начале 2014 года Верховная Рада признала утратившим силу "языковой закон", однако на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

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    Отметим, что в решении КСУ отмечается, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении. Также депутаты были лишены возможности внесения поправок. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование.

    Суд не стал рассматривать непосредственно соответствие закона Конституции, поскольку нарушение процедуры его принятия является основанием для признания неконституционным.

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