Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 2 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение недели февраля —марта 2018 года.
— Пресс-конференция Петра Порошенко — что это было?
— Досрочные выборы в Раду — фальстарт, но интрига сохраняется.
— Решение КС по языковому закону — внутренние и внешние последствия.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
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