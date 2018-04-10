Люди на местах разбушевались: тут - праздник, рядом - горе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Выходные по случаю светлого праздника Пасхи выдались неспокойными для регионов: избиения, кровавые разборки, убийства, масштабные ДТП.

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Кровавые разборки подростков

На минувших выходных в Одессе и области кровавые разборки подростков закончились трагедией.

Первое происшествие произошло в селе Великий Дальник Одесской области на территории детсада: 15-летний местный житель Дмитрий Полищук выстрелом в грудь убил своего ровесника Даниила Гирли.

"В полицию Одесской области поступило сообщение, что в селе Большой Дальник по ул. Б.Хмельницкого, 52, на территории детского сада "Золотой ключик", один несовершеннолетний Дмитрий Полищук из пистолета ПМ выстрелил в грудную клетку второму несовершеннолетнему — Даниилу Гирли, из-за ранения последний умер", — рассказали правоохранители.

Стрелявший утверждал, что пистолет получил от жены старшего брата Татьяны, писала "Страна" со ссылкой на источник в полиции.

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Известно, что Дмитрий Полищук — это младший брат Юрия Полищука, который сейчас находится в СИЗО и подозревается в участии в банде похитителей людей.

Дмитрий, также как и его старший брат, по данным источников в полиции, является участником националистического движения.

При этом, пишет "Страна", еще совсем недавно Юрия Полищука прочили в руководители муниципальной стражи Одессы и даже лоббировали его кандидатуру через полицию.

Второй инцидент произошел в Одессе: один студент зарезал другого из-за внезапно возникшего конфликта.

"На территории Приморского района города Одессы между двумя юношами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, который сразу перерос в драку. Во время столкновения один из его участников воспользовался острым предметом и нанес смертельные телесные повреждения своему противнику, после чего сразу скрылся с места преступления", — рассказали в полиции.

Вскоре было выяснено, что злоумышленник — студент того же вуза, что и убитый. На следующий день его нашли на родине в Запорожье.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания в Одессе.

Скриншот с Youtube В Одессе драка между студентами закончилась кровавым убийством

За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Гибель семьи под Харьковом

Не обошлось без происшествий и на Харьковщине. В воскресенье, 9 апреля, в жутком ДТП погибла целая семья.

В результате лобового столкновения двух авто на автодороге Чугуев-Меловое погибла семья из города Купянск — 36-летний водитель, его 37-летняя жена и двое детей — 10-летняя девочка и мальчик 12 лет.

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"По предварительной информации, водитель транспортного средства Hyundai Tucson допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos", — сказано в сообщении.

ГУНП в Харьковской области ДТП в Харьковской области

Водитель второго автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы.

Забили до смерти

Тем временем, во Львове разразился скандал вокруг избиения мужчины охранниками ресторана "Старгород".

Как оказалось, 31-летний житель Червонограда впоследствии скончался.

В соцсетях возмущенные местные жители писали, что ресторан уже не впервые попадает в скандальные ситуации с избиением. Впрочем, некоторые высказывали предположение, что конфликт мог возникнуть и по причине неадекватного поведения посетителя.

Как рассказали в полиции, мужчина скончался до приезда врачей. Сейчас открыто уголовное производство по статье о нанесении умышленного легкого телесного повреждения, которая предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

По словам пресс-секретаря львовской полиции Светланы Добровольской, точная причина смерти мужчины в настоящее время неизвестна.

"Сейчас не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана – тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти", – цитирует ее Zaxid.net.

В то же время в заведении комментировать инцидент отказались.

По материалам из открытых источников интернет