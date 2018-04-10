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    Люди на местах разбушевались: тут - праздник, рядом - горе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (365)

    (обновлено: )41520
    Послепасхальные выходные обернулись для некоторых трагедией. Под Одессой подростки устроили кровавые разборки с летальным исходом, под Харьковом в жутком ДТП погибла вся семья, а во Львове охрана ресторана до смерти избила мужчину.
    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Выходные по случаю светлого праздника Пасхи выдались неспокойными для регионов: избиения, кровавые разборки, убийства, масштабные ДТП. 

    Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

    Сестра Савченко поздравила украинцев с Пасхой разукрашенными гранатами
    Вера Савченко в facebook
    Криминал, бунт и скандальные поздравления: как Украина отметила Пасху

    Кровавые разборки подростков

    На минувших выходных в Одессе и области кровавые разборки подростков закончились трагедией. 

    Первое происшествие произошло в селе Великий Дальник Одесской области на территории детсада: 15-летний местный житель Дмитрий Полищук выстрелом в грудь убил своего ровесника Даниила Гирли. 

    "В полицию Одесской области поступило сообщение, что в селе Большой Дальник по ул. Б.Хмельницкого, 52, на территории детского сада "Золотой ключик", один несовершеннолетний Дмитрий Полищук из пистолета ПМ выстрелил в грудную клетку второму несовершеннолетнему  — Даниилу Гирли, из-за ранения последний умер", — рассказали правоохранители. 

    Стрелявший утверждал, что пистолет получил от жены старшего брата Татьяны, писала "Страна" со ссылкой на источник в полиции. 

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    Известно, что Дмитрий Полищук — это младший брат Юрия Полищука, который сейчас находится в СИЗО и подозревается в участии в банде похитителей людей. 

    Дмитрий, также как и его старший брат, по данным источников в полиции, является участником националистического движения. 

    При этом, пишет "Страна", еще совсем недавно Юрия Полищука прочили в руководители муниципальной стражи Одессы и даже лоббировали его кандидатуру через полицию.

    Пьяная драка в Киеве
    Видео Kyiv Operativ
    "Синяя Пасха" в Киеве: каждый второй вызов 103 и 102 был связан с пьянкой

    Второй инцидент произошел в Одессе: один студент зарезал другого из-за внезапно возникшего конфликта. 

    "На территории Приморского района города Одессы между двумя юношами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, который сразу перерос в драку. Во время столкновения один из его участников воспользовался острым предметом и нанес смертельные телесные повреждения своему противнику, после чего сразу скрылся с места преступления", — рассказали в полиции. 

    Вскоре было выяснено, что злоумышленник — студент того же вуза, что и убитый. На следующий день его нашли на родине в Запорожье. 

    Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания в Одессе.

    Скриншот с Youtube
    В Одессе драка между студентами закончилась кровавым убийством

    За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. 

    Гибель семьи под Харьковом

    Не обошлось без происшествий и на Харьковщине. В воскресенье, 9 апреля, в жутком ДТП погибла целая семья. 

    В результате лобового столкновения двух авто на автодороге Чугуев-Меловое погибла семья из города Купянск — 36-летний водитель, его 37-летняя жена и двое детей — 10-летняя девочка и мальчик 12 лет.

    Смотрите также: Лобовое столкновение в Харьковской области: 4 погибших, 5 пострадавших

    "По предварительной информации, водитель транспортного средства Hyundai Tucson допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos", — сказано в сообщении.

    ГУНП в Харьковской области
    ДТП в Харьковской области
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: уже даже громкие криминальные дела в Украине никого не будоражат

    Водитель второго автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы.

    Забили до смерти 

    Тем временем, во Львове разразился скандал вокруг избиения мужчины охранниками ресторана "Старгород". 

    Как оказалось, 31-летний житель Червонограда впоследствии скончался.

    В соцсетях возмущенные местные жители писали, что ресторан уже не впервые попадает в скандальные ситуации с избиением. Впрочем, некоторые высказывали предположение, что конфликт мог возникнуть и по причине неадекватного поведения посетителя. 

    Как рассказали в полиции, мужчина скончался до приезда врачей. Сейчас открыто уголовное производство по статье о нанесении умышленного легкого телесного повреждения, которая предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

    По словам пресс-секретаря львовской полиции Светланы Добровольской, точная причина смерти мужчины в настоящее время неизвестна.

    "Сейчас не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана – тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти", – цитирует ее Zaxid.net.

    В то же время в заведении комментировать инцидент отказались.

    По материалам из открытых источников интернет

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